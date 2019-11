Celine Dion jak kameleon: Nowa płyta "Courage" w sprzedaży

W piątek 15 listopada do sklepów trafiła płyta "Courage". To pierwszy od sześciu lat anglojęzyczny materiał Celine Dion. Kanadyjska gwiazda ten album będzie promowała podczas światowej trasy koncertowej, w ramach której pod koniec maja 2020 r. zaśpiewa w Polsce.

Celine Dion powróci do Polski na dwa koncerty w 2020 r. - wystąpi w Łodzi (23 maja, Atlas Arena) i Krakowie (25 maja, Tauron Arena).

Do tej pory kanadyjska gwiazda w naszym kraju zaśpiewała tylko raz - 28 czerwca 2008 r. na Błoniach w Krakowie.

Nowy album "Courage" prezentuje odmienione oblicze 51-letniej diwy, łącząc klasyczne ballady i nowoczesne brzmienia.

Dotychczas Dion wypuściła piosenki "Imperfections", "Lying Down" i "Courage". "Imprefections" to utwór o krytycznym podejściu do swojego piękna. "Lying Down" przypomina nam o zmianie podejścia do życia po zakończeniu toksycznej relacji. "Courage" to hymn o sile, odwadze i niezłomności, kiedy podejmujemy nowe wyzwania.

Na albumie znajdzie się także udostępniony wcześniej utwór "Flying On My Own", który był pierwszym krokiem na nowej ścieżce kariery kanadyjskiej diwy. Przy nowych kompozycjach Celine pracowała między innymi z Davidem Guettą, LP, Stevem Aokim i Sią.

Do sieci trafił właśnie teledysk "Courage" wyreżyserowany przez Se Oh.

Album w wersji podstawowej zawiera 16 premierowych piosenek, a edycja rozszerzona aż 20 utworów.

Zagraniczne media chwalą nowy materiał, nazywając Celine Dion "dźwiękowym kameleonem". "Na albumie znajdują się smutne historie o straconej miłości, ale także wiara i nadzieja pokładane w wytrwałości" - komentuje Associated Press.



Celine Dion sprzedała ponad 250 milionów albumów na całym świecie, zdobyła pięć statuetek Grammy, dwa Oscary, siedem American Music Awards, 20 JUNO Awards i wiele innych.

Oto szczegóły płyty "Courage":



1. "Flying On My Own"

2. "Lovers Never Die"

3. "Falling In Love Again"

4. "Lying Down"

5. "Courage"

6. "Imperfections"

7. "Change My Mind"

8. "Say Yes"

9. "Nobody's Watching"

10. "The Chase"

11. "For The Lover That I Lost"

12. "Baby"

13. "I Will Be Stronger"

14. "How Did You Get Here"

15. "Look at Us Now"

16. "Perfect Goodbye"

17. "Best of All" (*deluxe)

18. "Heart of Glass" (*deluxe)

19. "Boundaries" (*deluxe)

20. "The Hard Way" (*deluxe).

