Carnation: nowy album "Where Death Lies" gotowy

Deathmetalowcy z belgijskiej formacji Carnation mają już za sobą nagrania drugiej płyty.

"Where Death Lies" zarejestrowano (gitary i wokal) w belgijskim Project Zero Studio pod okiem Yarnego Heylena, basisty Carnation (odpowiedzialnego również za miks), oraz w białostockim studiu Hertz (perkusja), gdzie za konsoletą zasiadali bracia Wiesławscy.

Masteringiem zajął się Jens Bogren ze szwedzkiego studia Fascination Street.

Okładkę zaprojektował hiszpański artysta Juan José Castellano Rosado.

Album ujrzy światło dzienne 18 września z nalepką francuskiej wytwórni Season Of Mist. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w dwu limitowanych edycjach winylowych oraz drogą elektroniczną.

Teledysk do premierowego utworu "Sepulcher Of Alteration" Carnation możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Where Death Lies":

1. "Iron Discipline"

2. "Sepulcher Of Alteration"

3. "Where Death Lies"

4. "Spirit Excision"

5. "Napalm Ascension"

6. "Serpent’s Breath"

7. "Malformed Regrowth"

8. "Reincarnation"

9. "In Chasms Abysmal".