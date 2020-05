Cardi B ze szczerym wyznaniem o swoim wyglądzie. Bardzo się zmieniła?

Raperka Cardi B opublikowała nowe nagranie, na którym skarży się na swój wygląd. Podda się kolejnemu zabiegowi?

Cardi B to uznana w środowisku raperka /Daniel Torok/Patrick McMullan /Getty Images

27-letnia artystka nie wstydzi się mówić o tym, że korzystała z zabiegów upiększających, m.in. odsysania tłuszczu.

Ostatnio przyznała jednak, że nigdy więcej nie zdecyduje się na operację plastyczną. Powodem były komplikacje zdrowotne po powiększeniu biustu.

W nagraniu na Instagramie poskarżyła się, że podczas kwarantanny sporo przytyła. Przyznała, że izolacja sprawiła, że cały czas przesiadywała w kuchni, co szybko odbiło się na jej sylwetce.

Przy okazji potwierdziła, że jej nowy album już niedługo ujrzy światło dzienne. Nie zdradziła jednak szczegółów wydawnictwa.



Na początku roku raperka wyznała, że myśli o karierze politycznej. "Myślę, że chcę być politykiem. Naprawdę kocham zarządzanie, choć nie zgadzam się z obecnym rządem" - komentowała.



Inspiracją miały być wojenne filmy dokumentalne, które pasjami ogląda. "Bez względu na to, ile broni masz w kraju, potrzebujesz ludzi! W jaki sposób zamierzasz przeciwstawić się innemu krajowi i być może rozpocząć wojnę, gdy w twoim kraju nie ma patriotyzmu? Coraz rzadziej spotykam ludzi twierdzących, że kochają bycie Amerykanami" - mówiła Cardi B, nawiązując do rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi i Iranem.



Artystka zdradziła też, że rozważa podjęcie dalszej edukacji, by lepiej przygotować się do nowej roli. "Czuję, że gdy wrócę do szkoły i skupię się na nauce, być może w przyszłości wystartuję w wyborach do Kongresu. Sądzę, że mam mnóstwo pomysłów, które mają sens. Potrzebuję tylko kilku lat studiów, żeby móc trochę tu namieszać" - dodała Cardi B.