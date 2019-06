Camila Cabello prosi fanów o wyrozumiałość. Chodzi o jej byłego chłopaka

Wokalistka Camila Cabello poprzez media społecznościowe poprosiła swoich fanów o powściągliwość w komentarzach, a przede wszystkim o szacunek dla jej byłego już chłopaka Matthew Husseya. Para niedawno rozstała się, a niektórzy fani Cabello zaczęli zostawiać na profilach gwiazdora niestosowne komentarze.

Camila Cabello i Shawn Mendes stworzyli gorący teledysk do utworu "Señorita" /Getty Images

Urodzona na Kubie wokalistka i kompozytorka Camila Cabello nie tak dawno zaprezentowała się we wspólnym utworze z wokalistą Shawnem Mendesem "Señorita". Fani obydwojga od razu zaczęli spekulować, że artystów łączy zdecydowanie coś więcej, niż muzyczna współpraca zwłaszcza, że od lat są przyjaciółmi.



Reklama

Sytuację zaogniła informacja, która pojawiła się niedługo po premierze klipu, że Cabello i jej dotychczasowy chłopak Matthew Hussey rozstali się.

Fani bardziej ucieszyli się niż zmartwili faktem rozstania, bowiem romans Cabello i Mendesa, stał się bardziej realny. Część z osób, które śledzą poczynania wokalistki zaczęło twierdzić, że zakończenie związku Cabello związane było z gorącymi scenami, które pojawiły się w klipie "Señorita". Co więcej, internauci wprost zaczęli wyrażać swoją radość z rozwoju sytuacji m.in. na profilach społecznościowych Matthew Husseya. Niektóre z ich wypowiedzi nie należały do delikatnych i miłych.

Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Nie są znane powody rozstania Cabello i Husseya oraz kto o tym zadecydował. Z ich strony także nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Camila jednak stanowczo zabrała głos w obronie swoje byłego, prosząc fanów, by zaprzestali wypisywania nieprzyjemnych komentarzy.



"Do moich fanów, jeśli naprawdę mnie kochacie, proszę, nie wysyłajcie do ludzi, których kocham i o których dbam, nienawistnych rzeczy. Naprawdę boli mnie, że to robicie, a to jest niepotrzebne, ciężkie i szkodliwe, dodaje więcej bólu do bólu. Za waszymi tweetami kryje się prawdziwa osoba. Spamowanie ich nienawistnymi, nieczułymi rzeczami naprawdę nie jest zabawne, wywołuje w nas ból i nie odzwierciedla wartości, o których mówię. Bądźcie uprzejmi, współczujący, wrażliwi i pełni szacunku. Wiem, że mnie kochacie, ale każdy, kto tak robi, naprawdę nie szanuje świętych rzeczy w moim życiu. On jest jednym z ludzi, których kocham i na których mi zależy. Naprawdę byłabym wdzięczna, gdybyście usunęli wszelkie wysłane przez was komentarze i byli uprzejmi zostawić go w spokoju" - napisała wokalistka.



Gorąca Camila Cabello przed debiutem 1 6 Camila Cabello 12 stycznia 2018 r. wydaje debiutancki solowy album zatytułowany po prostu "Camila". 20-letnia wokalistka to jedno z najgorętszych nazwisk na scenie latynoskiego popu. Autor zdjęcia: Źródło: Sony Music Polska 6