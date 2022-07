Nowej piosence Grace towarzyszy teledysk. Aby nakręcić klip "Lion’s Heart" Grace ponownie spotkała się z wieloletnim współpracownikiem Blythe Thomasem. Artystka opisuje wideo jako "dosłowne wizualne tłumaczenie" piosenki.

"Lion’s Den" to pierwsza muzyczna propozycja z nadchodzącego nowego projektu Grace. Piosenka porusza temat własnego dorastania w centrum uwagi całego świata.

"Zawsze byłam naprawdę niezależnym dzieckiem, więc dziwnie było nagle znaleźć się w sytuacji, w której ludzie non-stop byli obok" - mówi o swojej młodości wielokrotnie nagradzana artystka. "Czuję się bardziej bezbronna niż kiedykolwiek wcześniej. Czuję, że jestem w punkcie, w którym naprawdę chcę zaprosić fanów do mojego świata i mojej historii, o których nigdy nie mówiłam. Chcę podzielić się moimi doświadczeniami" - tłumaczy.



Już niedługo więcej nowości od Grace.

Kim jest Grace VanderWaal?

Grace WanderVaaal zdobyła sporą popularność jako 12-latka, kiedy to w czerwcu 2016 roku wystąpiła w "Mam talent", wykonując autorski utwór "I Don't Know My Name" i akompaniując sobie na ukulele.

Simon Cowell, komentując występ Grace stwierdził, że dziewczynka jest "następczynią Taylor Swift". Howie Mandel nazwał ją natomiast "żywym, pięknym, chodzącym cudem".

Ostatecznie 12-letnia Grace dotarła do finału programu, gdzie również prezentowała autorski materiał. Po zwycięstwie w show dziewczyna otrzymała milion dolarów oraz możliwość występowania w Las Vegas.



VanderWaal na koncie ma jeden album studyjny ("Just The Beginning" z 2017 roku) oraz dwie EP-ki: "Perfectly Imperfect" (2016 r.) i "Letters Vol. 1" (2019 r.). Nastolatka miała też okazję spełnić się aktorsko. Disney zaproponował jej rolę w filmie "Stargirl" (2020), a następnie w sequelu "Hollywood Stargirl" (2022).

Magazyn "Forbes" w 2018 roku umieścił ją w zestawieniu wpływowych młodych osób "30 Under 30". Grace miała wtedy 14 lat.