Mateusz Ziółko na muzycznej scenie obecny jest już prawie od dekady. W 2008 r. zaprezentował się szerszej publiczności w pierwszej edycji "Mam talent", w której dotarł do finału.

Do talent show powrócił cztery lata później, gdy ze swoim zespołem wystąpił w "Must Be The Music" (półfinał czwartej odsłony). Największy sukces odniósł w "The Voice of Poland" - jako podopieczny Marii Sadowskiej wygrał trzecią edycję.

W maju 2017 r. wydał swoją debiutancką płytę "Na nowo", którą promowały single "W płomieniach", "Szkło", "Planety" i "Na nowo". Z tego wydawnictwa pochodzą także utwory nagrane we współpracy z Liberem ("7 rzeczy") i Sylwią Grzeszczak ("Bezdroża"). Jego drugi album - "Po prostu" - ukazał się w 2022 roku.



W 2018 roku Ziółko wziął udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", który ostatecznie wygrał, a jego wcielenie się w postać Zbigniewa Wodeckiego przeszło do historii show. Do programu wrócił w edycji specjalnej programu - "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi" - gdzie ostatecznie dotarł do finału.

W 2024 roku ponownie głośno zrobiło się o występie Ziółki w "The Voice of Poland". Nagranie z przesłuchań w ciemno z jego udziałem trafiło na kanał "The Voice Global".



Mateusz Ziółko prywatnie. Ma czterech synów i żonę byłą miss

Mateusz Ziółko nazywany jest Ojcem Mateuszem, a to ze względu na to, że ma czterech synów - Maksymiliana i Franciszka (z pierwszego małżeństwa) oraz Jana i Jakuba.

Obecnie wokalista i gwiazdor "The Voice of Poland" związany jest z Marianną Sokołowską-Ziółko, która w 2009 roku otrzymała tytuł Miss Polonia Ziemi Sądeckiej.

Zdjęcie Mateusz Ziółko / Piotr Andrzejczak / MWMedia

O swoim życiu prywatnym wokalista rzadko opowiada, nie zdradza też, jak poznał się z żoną. Para również rzadko pojawia się w mediach. W magazynie "Flesz" Ziółko o swojej rodzinie mówiła następująco:

"Jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym i nie potrafię efektywnie działać, gdy mam bajzel wokół siebie. Po ślubie wyprowadziłem się spod Krakowa. Teraz mieszkamy w Nowym Sączu, gdzie jest bardzo pięknie, ale też wszędzie daleko. Te niedogodności rekompensują mi chwile, kiedy wracam z trasy do domu i mogę usiąść z dzieciakami we własnym ogrodzie.

Pytany natomiast w 2018 roku przez gazetę "Super TV" o sprawy prywatne i o to, czy planuje kolejne dzieci (wokalista miał marzyć o córce), odpowiadał:

"Córka ponoć jest w planach mojej żony. Ale wiesz, nigdy nie wiadomo, co nas w życiu spotka. Kilka lat temu przekonałem się, że im bardziej planujemy, tym bardziej Pan Bóg się z nas śmieje. Często dzieje się zupełnie na odwrót, niż byśmy sobie tego życzyli, a potem okazuje się, że to jest jednak lepiej! Dlatego teraz już się nie zarzekam. Kto wie, ja uwielbiam dzieci, kocham rodzinę. Więc jak się zdarzy, że się jeszcze powiększy, to czemu nie".