Po wydanym w 2016 roku albumie "24K Magic" Bruno Mars na jakiś czas porzucił solową karierę i skoncentrował się na muzycznym projekcie Silk Sonic, który stworzył z raperem Andersonem .Paakiem. W listopadzie 2021 roku duet wydał swój debiutancki album "An Evening with Silk Sonic" (przeczytaj recenzję) , który okazał się dużym sukcesem. Promujący płytę singiel "Leave the Door Open" zdobył aż cztery statuetki Grammy.

Choć mogło się wydawać, że praca nad projektem Silk Sonic na dobre pochłonęła artystę, ten przez cały czas poszukiwał nowych brzmień, którymi chciałby uraczyć swoich wiernych słuchaczy. Jak donosi informator "The Sun", artysta jest na finiszu prac nad swoją solową płytą, która najpewniej ukaże się w przyszłym roku.

