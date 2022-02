Bob Saget zmarł 9 stycznia 2022 roku z powodu urazu głowy. Komik był dobrego zdrowia i nic nie wskazywało na tę przedwczesną śmierć. Jego fani pogrążyli się w żałobie, tymczasem okazało się, że na krótko przed śmiercią aktor pojawił się gościnnie w klipie popularnego rapera.

Jak zauważają fani Sageta, jego występ w klipie u boku aktorki filmów dla dorosłych Kendrą Sunderland, to w pewnym stopniu esencja tego, co robił - w serialu "Pełna chata" dał się poznać jako przykładny ojciec, tymczasem jako stand-uper często przekraczał granice ku uciesze swoich fanów.



Pod koniec klipu twórcy złożyli hołd raperowi umieszczając planszę z datą jego urodzin i śmierci, a w końcowej części możemy zobaczyć sceny zza kulis powstawania klipu.





"Potrzebowaliśmy szefa kuchni do tego teledysku. Kto będzie szefem kuchni, który potrafi być w tym jednocześnie dziwny? - pomyślał twórca klipu Whoo Kidd. Początkowo, jak mówi w rozmowie z "Rolling Stone", chciał zaangażować do teledysku Williego Nelsona, który ostatecznie nie zgodził się na udział w teledysku.



"Nikt na planie nie wierzył mi, kiedy mówiłem, że przyjedzie, dopóki faktycznie nie podjechał i nie zadzwonił dzwonkiem, jakby to był odcinek 'Pełnej Chaty'" - wspomina reżyser. Komik miał być nieco zmieszany śpiewaniem jedynie jednego słowa do kamery w towarzystwie aktorki filmów dla dorosłych, ale według twórców cieszył się z nowego doświadczenia. "Pytał, czy będzie dużo potrząsania tyłkiem" - wspomina Whoo Kidd.



Jak poinformowali twórcy, rola kucharza w klipie była jego ostatnią zarejestrowaną przed śmiercią 9 stycznia. Bob Saget w chwili śmierci miał 65 lat. "Po jego śmierci [teledysk] stało się to coś innego, jakby wrócił z powrotem. Chcieliśmy zrobić to dla Boba, jakby powiedzieć jest to dla niego coś w stylu powrotu do domu" - powiedział o klipie raper Desiigner.