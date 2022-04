Bloodhunter: Szczegóły płyty "Knowledge Was The Price"

"Knowledge Was The Price", pierwszą od pięciu lat płytę kwintetu ze stolicy Hiszpanii, wyprodukowali Dani Arcos, gitarzysta Bloodhunter, i Carlos Santos, który był również odpowiedzialny za miks. Mastering wykonał Victor Garcia. Autorem okładki jest rodzimy artysta Antonio Sicre Morgado; oprawę graficzną przygotował Brazylijczyk Gustavo Sazes.

W numerze "The Forsaken Idol" wystąpiła gościnnie Rosalia Sairem, hiszpańska wokalistka udzielająca się koncertowo w szwedzkim Therion.

Następca longplaya "The End Of Faith" (2017 r.) będzie pierwszym materiałem Bloodhunter w barwach Maldito Records. Wytwórnia z Walencji szykuje wersję CD oraz odsłonę cyfrową. Premiera "Knowledge Was The Price" odbędzie się 27 maja.

Dodajmy, że wokalistką Bloodhunter jest Rocio Vázquez alias Diva Satanica, która od 2020 roku stoi także przy mikrofonie w powstałej w Brazylii, dziś międzynarodowej żeńskiej grupie Nervosa spod znaku thrash metalu.

Z właśnie wypuszczonym teledyskiem do utworu "The Forsaken Idol" Bloodhunter możecie się zapoznać poniżej:

Sprawdźcie także opublikowany w marcu wideoklip do singla "A Twist Of Fate To Come":

Oto lista kompozycji albumu "Knowledge Was The Price":

1. "Sharpened Tongues Spitting Venom Inside"

2. "Knowledge Was The Price"

3. "A Twist Of Fate To Come"

4. "Medea's Guidance"

5. "Never Let It Rest"

6. "Find Your Inner Fire"

7. "The Eye Of The Serpent"

8. "Spreading Your Disease"

9. "Nothing Beyond The Realms Of Death"

10. "A Relentless Force"

11. "The Forsaken Idol"

12. "The Hunters"

13. "Bodom After Midnight".