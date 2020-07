Billie Elish i teledysk "my future". 18-latka otwiera nowy rozdział

Podczas kwarantanny z powodu koronawirusa Billie Eilish razem ze swoim bratem Finneasem przygotowała nowy utwór "my future". Do sieci właśnie trafił animowany teledysk do tego nagrania.

Billie Eilish z bratem Finneasem podczas lockdownu /Getty Images

Billie Eilish nie ukończyła jeszcze 19 lat, a już jest jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie.

Nowy utwór "my future" jest kontynuacją przełomowego debiutanckiego albumu "when we all fall asleep, where do we go" z marca 2019 r. oraz wydanej na początku 2020 roku przewodniej piosenki do filmu "Nie czas umierać" o Jamesie Bondzie "No Time To Die".

"Napisaliśmy ten utwór na samym początku kwarantanny. Ta piosenka jest dla mnie bardzo osobista i wyjątkowa. Dokładnie tam była moja głowa w trakcie jej pisania - pełna nadziei, podekscytowana, z szaloną ilością autorefleksji oraz samorozwoju. Ale w kontekście tego co obecnie dzieje się na świecie utwór nabrał nowego znaczenia. Mam nadzieję, że wszyscy znajdziecie w nim wartość dla siebie" - napisała Billie w mailu do swoich fanów.



Animowany teledysk stworzył australijski artysta Andrew Onorato.

Napisany i nagrany w domu w Los Angeles podczas lockdownu numer "my future" został tradycyjnie wyprodukowany przez brata wokalistki - Finneasa. To utwór młodej, pewnej siebie kobiety, która kontempluje na temat przyszłości, oznaczając tym samym nowy rozdział dla kultowej nastolatki - pionierki.

Dla Billie Eilish rok 2020 rozpoczął się od zdobycia aż pięciu nagród Grammy. W lutym wokalistka wystąpiła razem z bratem podczas gali rozdania Oscarów, gdzie zaprezentowała swoją wersję utworu "Yesterday" The Beatles.

Nadszedł marzec i Billie była gotowa do rozpoczęcia swojej pierwszej, wyprzedanej światowej trasy koncertowej "Where Do We Go?", kiedy epidemia COVID-19 uderzyła świat i wstrzymała plany artystki.

Billie Eilish to muzyczne objawienie minionego roku. Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.