Big Cyc rozpoczyna grillowanie. Posłuchaj utworu "Będzie dym"

Do sieci trafił animowany teledysk do nowego utworu grupy Big Cyc - "Będzie dym". To nieco eksperymentalne nagranie w którym zespół nawiązał współpracę z producentem Robertem Cichym.

Big Cyc postanowił wpuścić nieco świeżego powietrza - po raz pierwszy w swojej ponad 30-letniej historii do współpracy zaprosił producenta z zewnątrz.

Został nim Robert Cichy, który na początku marca został laureatem Fryderyka w kategorii album roku - blues/country.

Wokalista i gitarzysta znany jest z grup Chilli i June, a także współpracy z m.in. Anią Dąbrowską, Moniką Brodką i Anią Rusowicz.

Utwór "Będzie dym" opisuje kultywowane przez rodaków 'Dni Świętego Grilla', w czasie których przy jadle i napojach bratamy się z rodziną, znajomymi i sąsiadami - czytamy.

Autorem nagrania jest wokalista i basista Big Cyca Jacek Jędrzejak, a za mix i master odpowiada Eprom.

Przypomnijmy, że w październiku 2018 r. ukazał się podwójny album "30 lat z wariatami", na którym piosenki Big Cyca wykonali m.in. Wilki, De Mono, Dr Misio, Piersi, Nocny Kochanek, Kobranocka, Hunter, Gutek, Kabanos, Video, Tabu, Golden Life, Enej, K.A.S.A. i Renata Przemyk.

Wspomniany wcześniej Robert Cichy razem z Jareckim na tę płytę przygotował własną wersję utwory "Ja chcę leżeć".



