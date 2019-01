Beata Kozidrak w jury drugiej edycji show "All Together Now"

Drugi sezon "All Together Now" będzie pokazywany w Polsacie w środy o godz. 20.35 - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze Wirtualnemedia.pl. Z ustaleń serwisu wynika, że produkcja zadebiutuje 6 marca. Nową przewodnicząca 100-osobowego jury będzie Beata Kozidrak, która zastąpi Ewę Farnę.

Rozrywkowy program "Śpiewajmy razem. All Together Now" był jedną z nowości ramówkowych Polsatu na jesień 2018 roku. Formuła tego show polega na zaprezentowaniu umiejętności wokalnych przed setką jurorów w taki sposób, aby porwać do wspólnego śpiewania jak największą liczbę oceniających. Za jego produkcję w naszym kraju odpowiada Endemol Shine Polska.



O tym, że Telewizja Polsat planuje w wiosennej ramówce 2019 roku pokazać drugi sezon "Śpiewajmy razem. All Together Now", serwis Wirtualnemedia.pl informował jako pierwszy w grudniu ub.r.

Z najnowszych, nieoficjalnych ustaleń wynika, że program ponownie będzie emitowany w środy o godz. 20.35. Drugi sezon najprawdopodobniej zadebiutuje 6 marca br.



Beata Kozidrak zastąpi Ewę Farnę

Nową przewodnicząca 100-osobowego jury w "Śpiewajmy razem. All Together Now 2" będzie już jednak Beata Kozidrak. Względem pierwszej odsłony widowiska zastąpi Ewę Farnę, która za pośrednictwem social mediów poinformowała o rezygnacji z tej funkcji. "Lubię być jurorką, cieszą mnie muzyczne produkcje, niestety w tej akurat się nie odnalazłam" - czytamy w jej oświadczeniu.

Oprócz przewodniczącej Ewy Farnej w 100-osobowym jury w pierwszej polskiej edycji programu w panelu jurorskim zasiadali m.in.: Madox (wokalista pop i model), Nick Sinckler (wokalista), Anja Orthodox (wokalistka zespołu Closterkeller), Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), Krzysztof "Jary" Jaryczewski (muzyk rockowy), Saszan (wokalistka pop), Ewa Gil (wizażystka gwiazd), Michał Stawiński (wokalista zespołu NeuOberschlesien), Bartosz Zielony (producent muzyczny), Conrado Yanez (zwycięzca "Must be the Music 10") i Ramona Rey (dyplomowana mezzosopranistka). Show prowadził Igor Kwiatkowski.



Zwycięzcą pierwszej edycji muzycznego show został Mateusz Łopaciuk. Otrzymał on nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

Polsat pierwszy sezon "All Together Now" pokazywał w środy o godz. 20.30, w okresie od 5 września do 24 października ub.r. Średnia oglądalność nowego projektu wyniosła 1,32 mln widzów, co przełożyło się na 9,11 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 11,75 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 10,83 proc. w grupie 16-59.



