Beata Kozidrak przerywa milczenie! "Intensywny czas"

Na koncie Beaty Kozidrak od momentu zdarzenia, czyli niemal równy miesiąc, nie ukazywały się żadne nowe posty ani informacje. Teraz piosenkarka przerwała milczenie i zwróciła się do swoich fanów.

"Dziękuję, że jesteście ze mną" - napisała gwiazda w pierwszym swoim komunikacie od dłuższego czasu. Z nowego wpisu dowiadujemy się też, że piosenkarka powróciła do studia, gdzie nagrywa utwory na nową płytę. "Pierwsze jesienne koncerty za mną, dużo pracy w studiu. Powstają kolejne piosenki na płytę" - zapowiedziała Kozidrak.



Ostatni czas był dla gwiazdy wyjątkowo trudny. Dokładnie miesiąc temu, 1 września, artystka postanowiła przejechać się samochodem, jednak po przejechaniu kilkunastu metrów została zmuszona przez innego kierowcę do zatrzymania pojazdu. Na miejsce przyjechała policja i wykonała badanie alkomatem. Okazało się, że wokalistka miała w organizmie 2 promile alkoholu.

Już 3 października wokalistka wystąpi w Poznaniu wraz z Justyną Steczkowską, wykonując premierową, wspólną piosenkę. Steczkowska broniła Kozidrak w swoich social mediach i apelowała: "Teraz zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie te wszystkie książki, które Wam polecałam, których podstawą jest miłość, empatia i szacunek do drugiego człowieka i PROSZĘ Was Kochani o wyzbycie się wszelkich ocen. Każdy z nas ma swoje trudne lekcje w życiu i nie nam je oceniać. Beata jest i zawsze była fantastyczną wokalistką, serdeczną koleżanką w pracy i po prostu fajną kobietą. Proszę, żebyście o tym pamiętali przede wszystkim. Zapraszamy Was z całego serca na koncert i jestem pewna, że premierowe wykonanie naszej piosenki poruszy serca wielu z Was, bo piosenka jest piękna".