Beata Kozidrak jako więźniarka reklamuje "Orange Is The New Black"

Beata Kozidrak wystąpiła w nowym spocie Netflixa, promującego siódmy sezon serialu "Orange Is The New Black".

W spocie Beata Kozidrak jest pokazana jako nowa osadzona w więzieniu, ma na sobie charakterystyczny pomarańczowy uniform.

Autentyczne bohaterki "Orange is the New Black" zastanawiają się, dlaczego tu trafiła, na co piosenkarka śpiewa fragment przeboju Bajm "Lola, Lola" z refrenem: "Zabiłam go całą mocą swą, gdy zostawił mnie na dnie".

"Nie obiecywaliśmy, że lepszy będzie świat. Ostatni sezon ‘Orange is the New Black’ tylko na Netflix" - czytamy w opisie spotu, który pojawił się na polskich profilach Netflixa w mediach społecznościowych.

Finałowy, siódmy sezon "Orange is the New Black" jest dostępny na Netflixie od piątku (26 lipca). Jest to jedna z najpopularniejszych własnych produkcji platformy. W rolach głównych występują: Dascha Polanco, Taylor Schilling, Laura Prepon, Kate Mugrew, Danielle Brooks, Uzo Aduba, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Laverne Cox, Michael Harney, Samira Wiley czy Yael Stone.



Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Netflix zaprasza polskich celebrytów do reklamowania ich seriali.

Przed rokiem w klipie szóstego sezonu "Orange Is The New Black" pojawiła się Magda Gessler. Raper Pezet nagrał piosenkę i klip "Kartel" promujące "Narcos: Meksyk", Krzysztof Piątek w spocie "Domu z papieru" wykonał swój charakterystyczny gest po strzeleniu gola, a piosenkarka Monika Brodka porównywała swój wygląd do bohaterów "Stranger Things".



W innym spocie nowego sezonu "Stranger Things" nawiązano do popularnego przed laty programu TVN "Nie do wiary", "Dom z papieru", a Mirosław Zbrojewicz zagrał w spocie "Opowieści z San Francisco" nawiązującym do Parady Równości.



