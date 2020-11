Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan śpiewają "Rotę". Nagranie podbija sieć

Popularna aktorka Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż, wokalista Rafał Szatan zamieścili na Instagramie swoje wykonanie pieśni "Rota".

Rafał Szatan i Barbara Kurdej-Szatan są małżeństwem od 2011 r. /Artur Zawadzki / Reporter

Z okazji Święta Niepodległości słynne małżeństwo postanowiło wykonać "Rotę". Do wiersza Marii Konopnickiej skomponowano muzykę, a utwór stał się pieśnią patriotyczną.



Instagram Post

Reklama

Barbara Kurdej-Szatan zaśpiewała razem z mężem Rafałem Szatanem, który dodatkowo zagrał na pianinie.

Ich nagranie zebrało ponad ponad 42 tys. polubień. Wśród komentarzy pojawiły się zachwycone głosy przyjaciół pary z branży.



"No tak, można też tak, niektórzy myślą, że dziś koniecznie trzeba Warszawę rozpierniczać..." - skomentowała aktorka Maria Dębska.

"Jak ja się wzruszyłam. I jak wyglądasz pięknie taka poważna. Moja mądra, sprawiedliwa i dzielna" - dodała Renata Kaczoruk, modelka i była partnerka Kuby Wojewódzkiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barbara Kurdej-Szatan o rodzinie, związku i zaręczynach Interia.tv

Aktorka, wokalistka i tancerka jesienią 2019 r. w parze z Jackiem Jeschke dotarła do finału "Dancing With the Stars. Tańcu z gwiazdami" w Polsacie, zajmując drugie miejsce. Współprowadziła też Sylwestrową Moc Przebojów 2019 ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie.