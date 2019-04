Backstreet Boys: 26 lat minęło. Zobacz, jak wyglądali na początku kariery [INSTAGRAM]

Ponad 100 mln sprzedanych płyt i tytuł najlepiej sprzedającego się boysbandu wszech czasów - to jedne z wielu osiągnięć grupy Backstreet Boys, która właśnie świętuje 26-lecie istnienia.

Na Instagramie Backstreet Boys pojawiło się archiwalne zdjęcie z 1993 r.

"Tego dnia staliśmy się Backstreet Boys. Od występów w salach gimnastycznych po światową trasę tego lata (plus płyta z nr. 1). Żaden z nas nie mógł sobie wyobrazić, co się wydarzyło w ostatnich 26 latach" - czytamy.

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson i Brian Littrell swój imienny debiutancki album wydali w 1996 r.

Po 14 miesiącach rezydowania i ustanawiania kolejnych rekordów w Las Vegas boysband 11 maja rozpocznie "DNA World Tour" - swoją największą trasę halową od 18 lat.

