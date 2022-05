Avantasia: Sprawdź nowy singel z albumu "A Paranormal Evening With The Moonflower Society"

W nowym singlu symfo-powermetalowego projektu Tobiasa Sammeta, frontmana Edguy, wystąpił gościnnie wokalista Primal Fear Ralf Scheepers. Na "The Wicked Rule The Night" usłyszymy także niemieckiego producenta i muzyka Saschę Paetha oraz Feliksa Bohnke, perkusistę powermetalowego Edguy.

"Szczerze mówiąc, wielu spodziewało się zapewne mniej ekstremalnego utworu towarzyszącego wejściu Avantasii w ziemską atmosferę. Avantasia nie jest jednak usztywniona stylistycznie - tu nie ma reguł, może być komercyjnie, wzniośle, groteskowo, na pełen gwizdek, to nie ma znaczenia, wszystko to bowiem jest częścią świata Avantasii" - zaznacza Sammet, który w Avantasii nie tylko śpiewa, ale i gra na basie i klawiszach oraz odpowiada za orkiestracje.

"Znaleźliśmy własne miejsce, które rządzi się innymi prawami. Odnoszę więc wrażenie, że 'The Wicked Rule The Night' jest nieprzewidywalny, fascynujący i świeży, mimo znaków rozpoznawczych, które znacie po części nie tylko z Avantasii, ale i Edguy" - dodał lider Avantasii. Kompozycja "The Wicked Rule The Night" znajdzie się na "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", dziewiątym longplayu Avantasii. Następca albumu "Moonglow" z 2019 roku ma mieć swą premierę jesienią nakładem Nuclear Blast Records.

Do singla "The Wicked Rule The Night" powstał animowany wideoklip autorstwa rumuńskiego artysty Costina Chioreanu. Możecie go zobaczyć poniżej: