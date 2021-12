asthma zamyka płytę "Manifest" ostatnim teledyskiem do utworu "The system is fallin"!

Płyta asthmy i Młodego, pt. "Manifest" ukazała się 21 października 2021 roku nakładem Def Jam Poland.

Mogliśmy zobaczyć obrazek do "Motobomby", który był follow upem do filmu "Chłopaki nie płaczą" czy "Duchowej rewolucji, w postaci luźnego klipu nakręconego w domowym mieście artysty.

Nie dało się przejść obojętnie obok obrazka do utworu "Asthmatic", który powstał przy współpracy z ekipą Volni. Ich główną inspiracją było malarstwo, które od zawsze wywołuje wiele emocji.

Tematy, które poruszał między innymi Beksiński, Picasso czy Dali są demonami czasów, w których żyli, ale wciąż są aktualne.

Reklama

Teledysk do utworu "System is fallin" to kontynuacja opowieści zaprezentowanej w "Asthmaticu. Teraz to dopiero się dzieje...

Wideo youtube