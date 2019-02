Ariana Grande stworzyła trzy różne wersje "Thank U, Next"

Ariana Grande w trakcie prac nad "Thank U, Next" stworzyła trzy wersje piosenki, gdyż nie była pewna, jak w najbliższej przyszłości będzie wyglądać jej życie prywatne.

Ariana Grande zdradziła nieznane dotąd szczegóły dotyczące jej najnowszego hitu "Thannk U, Next" /Jamie McCarthy /Getty Images

"Thank U, Next" to jeden z singli, którym Ariana Grande zapowiadała najnowszy album o takim samym tytule. Utwór szybko stał się hitem i zawładnął listami przebojów.



Niedawno w jednym z wywiadów wokalistka zdradziła, że to, co poznaliśmy, nie jest jedyną wersją hitu, i że istnieją jeszcze dwie inne. Stworzyła je dlatego, że związek z ówczesnym chłopakiem był tak niestabilny, że nie wiedziała, co może stać się kolejnego dnia.



W jednej z tych wersji artystka śpiewa m.in. o ślubie z Pete Davidsonem.

Clip Ariana Grande thank u, next

"W moim związku było różnie, nie wiedziałam, co się za chwile wydarzy (…) zerwaliśmy na chwilę, stworzyłam inną wersję, potem znowu do siebie wróciliśmy i powstała jeszcze jedna. A potem znowu się rozeszliśmy, więc skończyło się na tej wersji" – powiedziała Grande.

Clip Ariana Grande break up with your girlfriend, i'm bored

Ariana Grande i Pete Davidson zaręczyli się zaledwie po kilku tygodniach związku. Pierwsze uczucie okazało się jednak mało stabilne i już po kilku miesiącach bycia ze sobą, Ariana i Pete się rozstali.



Aktualnie media rozpisują się o romansie Pete'a z dużo starszą od niego aktorką Kate Beckinsale.



Z kolei Grande z początkiem roku oznajmiła, że zostaje singielką. Artystka oświadczyła to na swoim Twitterze pisząc, że do końca roku, a może nawet na zawsze, ma zamiar zostać sama i z nikim się nie wiązać.