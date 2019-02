Ariana Grande podana do sądu. Oskarżono ją o plagiat

Ariana Grande znów z zarzutem plagiatu. Tym razem o kradzież pomysłu oskarżył ją zajmujący się sztukami wizualnymi artysta Vladimir Kush. Budzącym kontrowersje klipem Ariany jest “God Is A Woman”.

To kolejna kontrowersja wokół twórczości Ariany Grande. Choć jej utwory cieszą się ogromną popularnością i biją rekordy słuchalności, to spotykają się z poważnymi wątpliwościami i zarzutami ze strony innych artystów. Dotyczy to kopiowania pomysłów zarówno muzycznych, jak i wizualnych, które pojawiają się w teledyskach wokalistki. Nie tak dawno, po premierze hitu "7 rings", Princess Nokia zarzuciła Grande plagiat jednego ze swoich utworów.



Tym razem z zarzutami na oficjalną - sądową, drogę wystąpił Vladimir Kush - artysta wizualny, który zarzucił Grande kradzież swojego pomysłu.



Sprawa dotyczy klipu "God Is A Woman" i sceny, w której wokalistka tańczy na świecy w środku rozświetlającego niebo płomienia. Kush w oskarżeniu wskazał na namalowane przez siebie 20 lat temu obrazy: "The Candle" i "The Candle 2".



Vladimir Kush domaga się teraz usunięcia klipu z sieci.



Ciekawy jest fakt, że podobne problemy mieli wcześniej Kendrick Lamar i SZA z utworem "All The Stars", do którego teledysk wyprodukowała ta sama firma, która odpowiada za "God Is A Woman". Sprawa dotyczyła bezprawnego wykorzystania pracy Liny Iris Viktor i była o tyle jednoznaczna, że twórcy klipu kilkukrotnie pytali o zgodę artystkę, a gdy jej nie otrzymali i tak użyli jej dzieła.

