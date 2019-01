Ariana Grande: "7 Rings" plagiatem? Raperka Princess Nokia oskarża gwiazdę

Do sieci niedawno trafił utwór "7 Rings", który zapowiada nowy album Ariany Grande. Po jego publikacji raperka Princess Nokia zarzuciła popularnej wokalistce plagiat.

Raperka Princess Nokia zarzuciła Arianie Grande plagiat /Jeff Kravitz /Getty Images

Utwór "7 Rings" promuje nadchodzący album "Thank U, Next". Już teraz przewiduje się, że singel Ariany Grande podbije tegoroczne listy przebojów.

Clip Ariana Grande 7 rings

W wideoklipie 25-letnia gwiazda pojawia się w skąpych strojach, bawi się na imprezie oraz opowiada o swoich ulubionych rzeczach - szampanie i diamentach, a także o byłym narzeczonym - sprawdź tekst i polskie tłumaczenie utworu "7 Rings"!

Jednocześnie undergroundowa raperka Priness Nokia zamieściła na Twitterze post, w którym zasugerowała, że nowy kawałek Grande jest zadziwiająco podobny do jednego z jej utworów. Raperka powiedziała, że słuchając utworu "7 Rings" ma wrażenie, jakby słuchała swojego "Mine" (sprawdź!), który pochodzi z płyty "1992".

"Czy to nie brzmi znajomo? Dla mnie ten dźwięk jest naprawdę znajomy. Czy nie jest to piosenka, która nagrałam na temat brązowych kobiet i ich włosów?" - powiedziała Princess Nokia.

Wideo Ariana Grande accused of stealing "7 Rings" from Princess Nokia, Soulja Boy, and 2 Chainz

Princess Nokia twierdzi, że zarówno refren, jak i hiphopowe fragmenty "7 Rings" są niemal identyczne z jej utworem.

Wideo Princess Nokia - Mine - Live @ Sonar 2017

Grande nie odniosła się jeszcze do tych zarzutów. Wcześniej 25-latka na Twitterze zdradzała, co było inspiracją do stworzenie "7 Rings".



"To był bardzo ciężki dzień w Nowym Jorku. Moje znajome wzięły mnie do Tiffany'ego. Wypiłyśmy za dużo szampana. Kupiłam nam wszystkim pierścionki. To było szalone i zabawne. Po drodze do studia Njomza powiedziała 'musimy z robić z tego piosenkę'. Napisałyśmy ją tego samego dnia" - tłumaczyła.

Princess Nokia to 26-letnia raperka o portorykańskich korzeniach. Jej prawdziwe imię to Destiny Nicole Frasqueri. Do tej pory wydała jeden album - "1992" (2017 r.).

Wideo TOMBOY - PRINCESS NOKIA