Podczas 77. Tradycyjnej Mszy Tramwajarskiej w intencji pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, abp Jędraszewski wygłosił swoją homilię. Zaskakujące wydaje się zacytowanie w niej utworu rapera OrelSana.

Metropolita krakowski wykorzystał w homilii fragment utworu "Peur de l’échec" ("Lęk niepowodzenia").



"To, o czym opowiadam w moich piosenkach to utarte frazesy. To nieprawda. Sława budzi we mnie lęk. Każdego dnia czynię się aktorem, upodabniam się, ukrywam lęk, żartując. Tracę czas, stawiając sobie pytania zamiast działać. Boję się depresji, boję się przyszłości i rozczarowań" - usłyszeli pracownicy MPK.



"Wierzę trochę w Boga, ale nie naprawdę. Pójdę z niedowiarkami, gdy wyjadę nogami naprzód. Boję się zostać pociągnięty przez nicość, czuję się tak dobrze w ponurości, czuję się w moim żywiole - jakbym miał chęć skoczyć w pustkę, założyć sobie stryczek na szyję, utopić się, przeciąć sobie żyły w przegubie dłoni. Jakbym miał chęć strzelić sobie kulą w łeb, lecz nie mam broni. Jestem nieudacznikiem, boję się niepowodzenia, boję się stawić czoła życiu, boję się swoich błędów, boję się przyszłości" - kontynuował Jędraszewski.



Arcybiskup wyjaśnił, że cytat z utworu francuskiego rapera, wyraża nastrój współczesnej kultury.



"Przerażająca pustka, która płynie z tej piosenki. Przerażająca pustka ludzi, którzy nie budują swojego życia na Bogu, którzy za wszelką ceną chcą żyć tak, jakby Boga nie było - wyjaśnił arcybiskup.



Archidiecezja Krakowska udostępniła homilię Jędraszewskiego w formie podcastu na Spotify (sprawdź!).