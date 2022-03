Nowy album Red Hot Chili Peppers, pt. "Unlimited Love", ukaże się już w najbliższy piątek, 1 kwietnia. Płyta wyjdzie na CD, winylu oraz kasecie magnetofonowej. Album wyprodukował Rick Rubin, stały współpracownik grupy, a do zespołu wrócił John Frusciante, nazywany najlepszym gitarzystą zespołu.

"Naszym jedynym celem jest zagubienie się w muzyce. Spędziliśmy tysiące godzin, kolektywnie i indywidualnie, doskonaląc nasze rzemiosło i pokazując się sobie nawzajem, aby stworzyć najlepszy album, jaki mogliśmy" - piszą muzycy.

Album promowany jest singlami "Black Summer", "Poster Child" oraz "Not the One".

Reklama

Clip Red Hot Chili Peppers Black Summer

Sprawdź tekst piosenki "Black Summer" w serwisie Tekściory!

Anthony Kiedis o tekstach na najnowszej płycie

Wokalista grupy, Anthony Kiedis, w wywiadzie dla "Ultimate Classic Rock" opowiedział jak wyglądał proces pisania tekstów na najnowszą płytę.

Okazuje się, że po raz pierwszy nie redagował, ani nie cenzurował tego, co napisał w pierwszym momencie.

Jak się okazuje... Nie było na to czasu.

"Goniły mnie terminy. Zespół napisał 20 piosenek i zwykle zabieram się do tekstów w późniejszym czasie, ale teraz było to 20 kawałków, a potem następne i następne. Była to niecodzienna sytuacja, bo nie miałem luksusu redagowania i cenzurowania siebie. Cokolwiek wpadło, musiałem to wykorzystać, bo było za dużo czekających piosenek" - powiedział wokalista.

"Normalnie pomyślałbym: 'Może to dam, a tego może nie'. Ale tym razem wyszedłem z założenia: 'Jeśli coś napisałem, zostaje to w piosence. Dawać następną'" - dodaje Kiedis.

Wideo Red Hot Chili Peppers - Poster Child (Official Music Video)

Na płycie usłyszymy 17 piosenek. Jak się okazuje, podczas sesji nagraniowej powstało jednak dużo więcej materiału. Jeśli wierzyć doniesieniom kwartet nagrał ok. 50 piosenek. Kiedy grupa wyda resztę muzyki? Tego jeszcze nie wiadomo.

"Będziemy wydawać muzykę garściami - dosłownie, więc nie zdziwcie się, jeśli w najbliższej przyszłości ukaże się kolejna porcja piosenek" - mówił, tym razem dla "NME", frontman.

Piosenki, które usłyszymy na kolejnej płycie będą według Papryczek spokojniejsze.



"Mamy zdecydowanie wystarczająco dużo materiału, który uwielbiamy. Kolejny album Red Hot Chili Peppers będzie utrzymany w spokojniejszej stylistyce, która różni się od intensywności grania, na 'Unlimited Love'" - zapowiedział John Frusciante.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Red Hot Chili Peppers na Open'er Festival 2016 Interia.tv