Anitta kontynuuje podbój świata. Posłuchaj singla "Boys Don't Cry"

"Zaraźliwy refren, skoczny bit i gitarowa energia. Tak brzmi 'Boys Don't Cry'" - czytamy w zapowiedzi.



Utwór "Boys Don't Cry" ukazał się wraz z teledyskiem, który wyreżyserował Christian Breslauer.

Anitta niedawno podpisała kontrakt z Warner Records, w ramach którego wyda swoją piątą w dorobku płytę, na której znajdą się utwory w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.



Clip Anitta Boys Don't Cry

Wokalistka miała udany finał 2021 roku. Wystąpiła w sylwestrowym programie "Miley's New Year's Eve Party Hosted By Miley Cyrus and Pete Davidson", wykonując na nowojorskiej scenie piosenki "Faking Love" z Saweetie oraz "Girl From Rio" i "Envolver".

Anitta uznana została przez Billboard za jedną z 15 najbardziej wpływowych osób w mediach społecznościowych. W lipcu 2013 roku wydała imienny album "Anitta", na który trafiło 14 utworów w większości napisanych przez nią samą. Druga płyta artystki - "Ritmo Perfeito" - miała premierę w lipcu 2014 roku, a trzecia pt. "Bang" ukazała się w 2016 roku. Album wypełniło 15 oryginalnych piosenek. Zestaw był promowany m.in. przez klip do tytułowego nagrania, który zgromadził ponad 412 milionów odsłon.



Jej ostatni longplay zatytułowany "Kisses", który ukazał się w kwietniu 2019 roku, był pierwszym trzyjęzycznym dziełem w karierze Brazylijki. Na album trafiły piosenki zaśpiewane po hiszpańsku, portugalsku i angielsku. "Kisses" otrzymało nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Urban Album. Od 2014 roku Anitta piąty raz z rzędu uznana została za Najlepszego brazylijskiego wykonawcę podczas MTV Europe Music Awards.