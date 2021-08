Andrzej Piaseczny na Instagramie ma ponad 169 tys. obserwujących. Jeszcze więcej - ponad 280 tys. - ma fanów na Facebooku.

Wokalista z okazji swoich 50. urodzin (świętował 6 stycznia) 7 maja wypuścił płytę "50/50". Postanowił sprawić sobie jedyny w swoim rodzaju prezent - poprosił przyjaciół i ulubionych artystów o napisanie dla niego piosenki. W nagraniach udział wzięli Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.

Najgłośniej zrobiło się przy okazji premiery napisanej wspólnie z Majką Jeżowską piosenki "Miłość", w której Piaseczny dokonał coming outu, potwierdzając, że jest to jego wyznanie miłości do partnera.



Temat wyoutowania pojawił się też w rozlicznych wywiadach, które udzielił w związku z premierą płyty "50/50". Jedna z ostatnich rozmów ukazała się w "Dużym Formacie".



"Panie, Panowie, słowo się rzekło, a więc trzeba go dotrzymać. To będzie niespodzianka dla wszystkich, którzy uważnie przeczytali ostatni wywiad w Dużym Formacie. Tam podczas rozmowy powiedziałem, że prawdopodobnie kiedyś światło ujrzy mój debiut solowy, a skoro tak, to proszę posłuchać. Andrzej Piaseczny w wieku lat mniej więcej jedenastu" - zapowiedział na Instagramie Andrzej Piaseczny, odtwarzając archiwalne nagranie.

"Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, to była moja jedyna solówka w Cavatinie, no ale za to zapamiętana do końca już chyba życia... Mam nadzieję, że uśmiechnęliście się pięknie" - podsumował Andrzej Piaseczny.

Młody Piaseczny jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach, należał do szkolnego zespołu Cavatina, prowadzonego przez Janusza Górskiego, z którym uczestniczył w festiwalach piosenki harcerskiej.

