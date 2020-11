Andrzej Piaseczny i jego ekskluzywny apartament w Warszawie. Zobacz jak mieszka [ZDJĘCIA]

Na instagramowym profilu pracowni Miśkiewicz Design pojawiły się zdjęcia wnętrz nowego apartamentu Andrzeja Piasecznego w Warszawie.

Andrzej Piaseczny kupił apartament w Warszawie /Jan Bielecki /East News

Popularny wokalista od lat mieszka we wsi Oblęgór w Górach Świętokrzyskich. Swoją posiadłość Andrzej Piaseczny prezentował na początku tego roku w "Uwadze! TVN", choć raczej ostrożnie dzieli się swoim życiem prywatnym.

Jesienią został właścicielem nowego apartamentu w Warszawie. Mieszkanie znajduje się w kompleksie "Apartamenty przy Warzelni" w budowanych na nowo Browarach Warszawskich.

Teraz na instagramowym profilu Miśkiewicz Design możemy zobaczyć, jak Piaseczny mieszka w stolicy. Za projekt odpowiada Magdalena Miśkiewicz, ale powstał on przy dużym udziale samego wokalisty.

W tym roku Piaseczny pojawił się gościnnie u boku Anny Jurksztowicz w jej piosence "Kochanie, ja nie wiem" ( posłuchaj! ). 49-letni wokalista będzie też trenerem w nadchodzącej drugiej edycji "The Voice Senior".



Na początku października wypuścił teledysk do swojej nowej piosenki "Przeczytaj mnie" ( sprawdź! ), w której gitarowe solo zagrał Grzegorz Skawiński z Kombii.



Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Na swoim koncie ma 12 albumów, z czego ostatni z nich - koncertowy krążek "25+" - ukazał się pod koniec 2018 roku.

Wokalista karierę zaczął w zespole Mafia na początku lat 90. oraz od współpracy z Robertem Chojnackim. Ich przeboje - "Prawie do nieba" ( posłuchaj! ), "Niecierpliwi" ( sprawdź! ), czy "Budzikom śmierć" ( posłuchaj! ) - podbijały listy przebojów oraz przyniosły mu ogromną popularność.

Równie wielkie zainteresowanie wzbudzała i wzbudza działalność solowa Piasecznego. To on wylansował takie utwory jak "Mocniej?", "Jeszcze bliżej", "Z głębi duszy", "Chodź, przytul, przebacz" oraz "Śniadanie do łóżka".

Andrzej Piaseczny z mamą na premierze ramówki TVN 1 / 9 Andrzej Piaseczny i Alicja Piaseczna na ramówce TVN Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

