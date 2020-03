Alisan Porter: Co słychać u "Niesfornej Zuzi"?

Alisan Porter zasłynęła z głównej roli w filmie "Niesforna Zuzia" z 1991 roku. Już jako 35-latka wokalistka wygrała amerykańską edycję "The Voice" (2016 rok). Jak w kolejnych latach potoczyła się kariera zapomnianej gwiazdy?

Alisan Porter w "The Voice" wraz z Christiną Aguilerą /NBC /Getty Images

W komedii "Niesforna Zuzia" 10-letnia Alisan Porter zagrała u boku Jamesa Belushiego. Aktorstwo porzuciła jednak w 2006 roku na rzecz swojej pasji muzycznej.

Reklama

Jako 18-latka trafiła na deski nowojorskiego Broadwayu, występując m.in. w "Footloose". Niedługo później przeprowadziła się do Los Angeles, gdzie w 2003 roku wystartowała z zespołem The Raz. Projekt po roku przestał jednak działać.

Kolejnym jej zespołem był skład The Alisan Porter Project.

Zdjęcie Alisan Porter w filmie "Niesforna Zuzia" / AKPA

25 lat po premierze "Niesfornej Zuzi" o Porter znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą jej udziału w przesłuchaniach do amerykańskiej wersji programu "The Voice" w 2016 roku. Na castingu wokalistka wykonała utwór "Blue Bayou".

Podczas castingu Porter wyjawiła, że przez ostatnie lata zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Wokalistka i aktorka zdradziła, że jest trzeźwa od ośmiu lat.

Występ Alisan Porter zachwycił trenerów programu - wszyscy odwrócili swoje jurorskie fotele oraz nagrodzili jej wykonanie owacjami na stojąco. Ostatecznie wokalistka trafiła do drużyny Christiny Aguilery, która poprowadziła ją do zwycięstwa.



Wideo Alisan Porter - Blue Bayou (The Voice Blind Audition 2016)

Jeszcze przed sukcesem w talent show, wokalistka wydała niezależenie dwa albumy - "Alisan Porter" (2009 r.) i "Who We Are" (2014 r.).

Już po przypomnieniu o sobie w "The Voice", Porter wypuściła EP-kę "I Come In Pieces". Ta jednak przeszła bez echa. Zwycięstwo w programie nie zapewniło jej wielkiej sławy, choć sama zainteresowana nie uważa, że zmarnowała swoją szansę.

"[Zwycięstwo] dało mi pewność siebie - wiem, czego chcę i rozumiem, kim jestem jako artystka. Ale na rynku jest ciężko. Istnieje spora konkurencja" - mówiła w jednym z wywiadów po programie.



Zdjęcie Alisan Porter w 2018 rok / Sergi Alexander / Getty Images

W 2019 roku Porter wydała trzecią płytę pt. "Pink Cloud". Cały czas również aktywnie koncertowała.

"Wszystko w nagrywaniu tego albumu miało charakter terapeutyczny. Przeszłam przez rozwód. Ponownie się zakochałam. Wszystko na tej płycie było jak nagle uzdrowienie. To było wszystko, co chciałam powiedzieć po wygranej w 'The Voice'. To prawdziwe zwieńczenie tego, co zrobiłam w życiu" - mówiła.

Alisan była żoną Briana Autenrietha, aktora "Days of Our Lives", z którym ma dwoje dzieci - synka Masona Blaise'a i córkę Arię Sage. W 2018 roku para wzięła rozwód. Obecnie związana jest z tancerzem Justinem de Verą.