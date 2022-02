Ala Tracz pojawiła się w trzeciej edycji programu "The Voice Kids" razem z siostrą Olą. Dziewczynki szturmem podbiły serca fanów. Ala dotarła do ścisłego finału, jej starsza o pięć lat siostra odpadła na wcześniejszym etapie.



Siostry, które zachwyciły jurorów swoimi występami podczas przesłuchań w ciemno, wybrały drużynę Dawida Kwiatkowskiego. Obie dziewczynki cały czas zajmują się szlifowaniem talentu i tworzeniem muzyki.

Kilka miesięcy po zakończeniu muzycznych zmagań w telewizji, wspólnie nagrały piosenkę pod tytułem "Przed nami cały świat" ( posłuchaj! ). Wideo ma już ponad milion odsłon.

Ala Tracz została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2020.



Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbyła się 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.



Ali nie udało się jej pójść w ślady poprzedniczek - ostatecznie w klasyfikacji końcowej zajęła dziewiąte miejsce (na 12 uczestników).



Występ wokalistki miał miejsce 2 lata temu - Ala od tego czasu mocno się zmieniła!

W jej garderobie pojawiły się kabaretki i masywne buty. Nie da się nie zauważyć też coraz częściej używanego przez 11-latkę makijażu oraz biżuterii. Na jednym z ostatnich InstaStories, Ala Tracz miała także pomalowane na czarno paznokcie!



Fani wokalistki są podzieleni. Nie brakuje głosów, że Ala jest za młoda na takie stroje i makijaż.

"Twój styl bardzo do Ciebie pasuje", "Co jak co, ale styl to ona ma piękny", "Nie wiem dlaczego ludzie się przyczepiają do twojego stylu ubioru. Wyglądasz ślicznie" - bronią wokalistki fani.

