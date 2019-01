Adele żegna się ze sceną? Gwiazda zamyka firmę koncertową

Brytyjska wokalistka i autorka tekstów Adele zamknęła swoją firmę, która zajmowała się jej koncertami. Fani na całym świecie boją się, że jest to przypieczętowanie wcześniejszych zapowiedzi o rezygnacji z tras koncertowych.

Adele żegna się ze sceną? /Cameron Spencer /Getty Images

Adele, autorka takich przebojów jak "Rolling in the Deep", "Someone Like You" czy "Hallo", może już nigdy nie zagrać dla swoich fanów. Artystka, po swojej wielkiej trasie promującej ostatni album "25" z 2015 r., która zakończyła się dwa lata później, nie pokazywała się zbyt często na scenie. Choć dostawała wiele intratnych propozycji występów, najczęściej odmawiała.

Adele: Pierwszy koncert trasy promującej album "25" (Belfast, 29 lutego 2016r.) 1 6 Adele rozpoczęła światową trasę koncertową promująca jej nowy album zatytułowany "25". Pierwszy występ odbył się 29 lutego w Belfaście Autor zdjęcia: Gareth Cattermole Źródło: Getty Images 6

"Koncertowanie to rzecz, która kompletnie do mnie nie pasuje. Jestem domatorką i cieszę się z naprawdę małych rzeczy" - mówiła wówczas.

Podczas swoich ostatnich koncertów wiele razy zwierzała się fanom, że być może nie pokaże się już więcej na scenie.

"Trasa koncertowa nie jest czymś, w czym jestem dobra" - mówiła, dodając, że jest to coś, co bardzo dużo ją kosztuje.

Trasa Brytyjki przyniosła 142 miliony zysku (wliczały się w to sprzedane bilety, koszulki i pamiątki). 70 milionów trafiło do firmy, natomiast Adele miała dzięki całemu tournee 42 miliony funtów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adele Rolling In The Deep

Dla 30-letniej wokalistki bardzo ważna jest też rodzina, której chce poświęcać dużo uwagi.Z mężem Simonem Koneckim mają 6-letniego syna Angelo.



Wideo Adele kończy karierę? Artystka przyznała, że nie wie, czy kiedykolwiek ruszy jeszcze w trasę koncertową (Associated Press/x-news)

Wszystkie zapowiedzi Adele dotyczące rezygnacji z koncertów nabrały poważnego wydźwięku teraz, kiedy artystka zamknęła firmę Remedy Touring LLP, zajmującą się jej koncertami. Fani na całym świecie boją się, że już nigdy nie usłyszą i nie zobaczą jej na scenie.