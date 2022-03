Abhomine z nowym albumem "Demonize Destroy Delete". Kiedy premiera?

Płyta "Demonize Destroy Delete" trafi na rynek 29 kwietnia nakładem francuskiej Osmose Productions (Europa) i amerykańskiej Hells Headbangers Records (Ameryka Północna). Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu oraz w wersji cyfrowej.

Przypomnijmy, że powstały w Miami, black / deathmetalowy Abhomine tworzą dwaj weterani amerykańskiej sceny, czyli Pete Helmkamp (wokal / gitara / bas), były frontman Angelcorpse i Order From Chaos, oraz Cazz Grant alias The Black Lourde Of Crucifixion (perkusja / wokal), niegdysiejszy członek m.in. Grand Belial's Key.

Dodajmy, że choć na "Demonize Destroy Delete" znalazło się zaledwie 17 minut muzyki, materiał ten uznaje się jako pełnowymiarowy album.

"Proselyte Parasite Plague", poprzednia płyta Abhomine, miała swą premierę w 2020 roku. Możecie ją sobie przypomnieć poniżej:

Oto program albumu "Demonize Destroy Delete":

1. "Liquid Cyber Cipher"

2. "Foul The Wound"

3. "Subjection"

4. "Predation Axiom"

5. "Slave Syndicate".