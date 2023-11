Założona w połowie lat 90. w Teksasie grupa Bowling For Soup szczyt popularności osiągnęła pod koniec ostatniej dekady XX wieku i na początku XXI wieku. Pop-punkowa i rockowa grupa na koncie ma takie przeboje jak: "1985", "Girl All The Bad Guys Want" i "High School Never Ends".

Łącznie zespół wydał 11 albumów, a na całym świecie sprzedał ponad siedem milionów egzemplarzy swoich płyt.



Na czele składu przez cały czas stoi Jaret Reddick. Gitarzysta, kompozytor i wokalista nie ograniczał się w trakcie swojej kariery do działalności w zespole. Spore uznanie przyniosło mu stworzenie piosenki do serialu animowanego "Fineasz i Ferb".

Reddick stał za fikcyjnym zespołem z serialu - Love Handel. Stworzył też piosenkę "Today Is Gonna Be a Great Day" - która została motywem przewodnim całej produkcji, a sam muzyk otrzymał za nią nominację do nagrody Emmy w 2008 roku.

Ponadto gwiazdor działał w pobocznych projektach. Razem z Kevinem Dotsonem stworzył duet Jarinus, który pisał piosenki dla Bowling For Soup i innych zespołów. Jarinus stoi również za założeniem wytwórni Crappy Records, w której nagrywali Kurt Baker, The Leftovers, Linus of Hollywood, MC Lars i Skyfox.

W kolejnych latach Reddick założył też zespół People On Vacation oraz wyprodukował płytę Christy Darlington.



Fanka nie poznała swojego idola. Zmienił się nie do poznania

Przez wszystkie lata kariery, lider Bowling For Soup zmienił też swój wygląd. Wokalista mocno przytył, zapuścił brodę oraz zaczął nosić okulary. Rockman zmienił się na tyle mocno, że nie poznają go nawet sami fani zespołu.

Na swoim TikToku Reddick opublikował nagranie, na którym fanka grupy śpiewa w barze jeden z ich przebojów. Muzyk podchodzi do niej, a ta przez dłuższą chwilę nie orientowała się z kim śpiewa.

