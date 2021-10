"The Voice": Zaśpiewały lepiej niż Ariana Grande? "Co jest z wami!?"

Trzeba mieć sporo odwagi, żeby zmierzyć się z przebojem gwiazdy stojąc naprzeciwko niej. Taką odwagą wykazało się trio KCK3 wykonując piosenkę Ariany Grande w amerykańskiej wersji "The Voice".

Kiedy tylko trzy siostry zaczęły śpiewać "No Tears Left to Cry", Grande nie potrafiła się opanować. Po jej zachowaniu i mimice twarzy bez trudu można było poznać, że jest pod wielkim wrażeniem. W końcu nie wytrzymała i wcisnęła przycisk obracający fotel spełniając tym samem marzenia wokalistek. Do końca piosenki nie usiadła, tylko na stojąco obserwowała uczestniczki.

Oprócz Ariany Grande, żaden inny juror nie obrócił się. Wokalistka nie mogła w to uwierzyć.

"Co jest z Wami!?" - wykrzyczała Grande.

Reszta jurorów - Blake Shelton (w czerwonym fotelu zasiada od samego początku), Kelly Clarkson i John Legend - zgodnie uznała, że wiadomo do czyjej drużyny chciały trafić dziewczyny z KCK3.