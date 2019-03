"The Voice Kids": Mimi & Josefin z 10 milionami wyświetleń! Ten występ to hit sieci!

Voice of Poland

Ponad 10 milionów wyświetleń w miesiąc zdobyło nagranie z niemieckiego "The Voice Kids", w którym duet Mimi & Josefin wykonały utwór "Creep" Radiohead.

Mimi i Josefin to siostry pochodzący z muzycznej rodziny, które mają odpowiednio 15 i 13 lat. Podczas przesłuchań w ciemno wybrały do wykonania utwór Radiohead "Creep" i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Gdy dziewczynki zaczęły śpiewać, trenerzy natychmiast odwrócili swoje fotele i złapali się za głowę, po tym co słyszeli. Jurorzy nie spodziewali się bowiem, że dwie dziewczynki mogą wykonać w tak imponujący sposób utwór Radiohead, który nie należy do najprostszych.

"Nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałam. Jesteście wyjątkowe" - stwierdziła trenerka Lena Meyer-Landrut.

Trenerzy przyznali, że byli bliscy płaczu podczas tego występu i już teraz ogłosili, że dziewczynki prawdopodobnie wygrają ten program. Nic więc dziwnego, że walka trenerów o uczestniczki trwała prawie 10 minut.



Ostatecznie nastolatki zdecydowały się na kontynuowanie przygody z programem w ekipie z trenerami z zespołu The BossHoss (Boss Burns & Hoss Power).

Niemieccy widzowie mogli zobaczyć uczestniczki pod koniec lutego, ale dopiero miesiąc później nagranie zaczęło rozchodzić się szerzej na cały świat. Zainteresowały się nim m.in. amerykańskie media. W ciągu niecałego miesiąca nagranie zdobyło ponad 10 milionów wyświetleń.



Polka w niemieckim "The Voice Kids"

Przypomnijmy, że w niemieckim "The Voice Kids" karierę próbuje zrobić również córka Aldony Orman, Idalia. Dziewczynka swoim wykonaniem "Wish Upon a Star" z filmu "Pinokio" odwróciła cztery fotele.