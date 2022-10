16-letnia Julia Szarlińska mieszka w Nowej Wsi Warszawskiej koło Pruszkowa. Skończyła szkołę muzyczną w klasie fletu poprzecznego i czołowe miejsca na ogólnopolskich konkursach, "wyśpiewała sobie" nawet wstęp z Zespołem Mazowsze.

Wśród jej inspiracji znajdują się: Elvis Presley, Etta James, Michael Jackson, Jenifer Hudson, Toni Braxton. Uwielbia również muzykę gospel.

Julia Szarlińska w "The Voice of Poland"

Podczas przesłuchań w ciemno 16-latka wykonała utwór "How Long" Tove Lo przekonała do siebie Lanberry i Marka Piekarczyka. "Ale głosisko" - stwierdził Baron.

Na scenie trenerzy zaśpiewali z nastolatką utwór Etty James "At Last". "Masz takie coś w sobie, taką determinację, wybieraj tylko sercem i jakby co, to jestem z tobą" - powiedział Marek Piekarczyk, czym przekonał do siebie 16-latkę.

Podczas bitew trener połączył Szarlińską w duet z Vanessą Siwy. Zaśpiewały "Can't Take My Eyes Off You". Justyna Steczkowska pochwaliła barwę głosu Julii, Lanberry nazwała natomiast Vanessę "iskiereczką". Trener do następnego etapu postanowił iść z Julią.

Wideo Julia Szarlińska | „How long” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

W nokaucie Szarlińska zaśpiewała utwór Kayah i Bregovica "To nie ptak" i otrzymała mnóstwo komplementów. Przede wszystkim od Piekarczyka.

"Julia ma znakomity głos i jej występy w odcinkach na żywo mogą być ciekawe" - mówiła Lanberry, a zgodziła się z nią Steczkowska. "Głos jeden na milion" - wtórował trenerkom Tomson.

"Zostajesz w programie, jesteś moim klejnotem. Dawno nie słyszałem takiego głosu. Mam zamiar chronić cię przed każdą pułapką, jaka będzie cię czekać na scenie i będę towarzyszył ci w każdej najbardziej niebezpiecznej przeprawie w show-biznesie. Możesz na mnie zawsze liczyć" - mówił Piekarczyk

"Julia to skarb, nadzieja polskiej muzyki. Zobaczycie, będzie tak kiedyś" - wyrokował na koniec trener uczestniczki.