Żaneta Płudowska w "The Voice of Poland". Co robi wicemiss Polonia 2012?

Do ekipy "The Voice of Poland" dołączyła Żaneta Płudowska, I wicemiss Polonia 2012 i reprezentantka Polski w konkursie Miss International 2014.

Żaneta Płudowska pojawiła się w "The Voice of Poland" /Keith Tsuji /Getty Images

Żaneta Płudowska to osoba, która otwiera drzwi uczestnikom "The Voice of Poland" wychodzącym na scenę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska w "The Voice of Poland" TVP

Reklama

Na modelkę zwrócili już uwagę widzowie TVP.



28-latka pochodzi z Białegostoku - oprócz modelingu pasjonuje ją także taniec. Na swoim koncie ma medale mistrzostw Europy i Świata w tańcu show dance, jazz dance i modern.

Żaneta ma na koncie debiut aktorski - wystąpiła w filmie "Wkręceni" w reżyserii Piotra Wereśniaka.

"Super Express" podaje, że modelka była związana z Igorem Leonikiem z "You Can Dance". Obecnie partnerem Płudowskiej jest młodszy od niej o pięć lat muzyk Mikołaj Trybulec, połowa duetu Linia Nocna (tworzy też dla m.in. Margaret, obecnej jurorki "The Voice of Poland").