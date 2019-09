Wiktoria Gąsiewska o "The Voice of Poland": To była wielka tajemnica

Wiktoria Gąsiewska, 20-letnia aktorka znana przede wszystkim z roli w serialu "rodzinka.pl", będzie jedną z prowadzących program "The Voice of Poland". Gwiazda TVP opowiedziała Interii o nowym wyzwaniu.

Wiktoria Gąsiewska poprowadzi "The Voice of Poland" /Adam Jankowski / Reporter

Przypomnijmy, że "The Voice of Poland" z dziesiątym sezonem wystartuje w sobotę 7 września o godzinie 20:05.

Trenerami jubileuszowej edycji zostali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Margaret oraz Kamil Bednarek. Wśród prowadzących znajdą się Tomasz Kammel, Ida Nowakowska, Maciej Musiał oraz Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska.

Aktorka "rodzinki.pl" jest największą niespodzianką w obsadzie popularnego talent show. Sama przyznaje, że ogłoszenie jej udziału w programie było wielką tajemnicą.

Gąsiewska w programie będzie działać na backstage'u. Podczas przesłuchań w ciemno będziemy widzieć, jak aktorska para (Zdrójkowski - Gąsiewska) wręcza zaproszenia na castingi poszczególnym uczestnikom.

- To jest fantastyczne. Ludzie są tak naturalni w tym wszystkim. W programie są osoby spoza show biznesu, które tak naprawdę dopiero do niego wkraczają. I oni tak się cieszą, jak dostaję te koperty, że to jest coś wspaniałego widzieć ich w tym momencie - tłumaczy Gąsiewska.



Co ciekawe aktorka zdradziła, że uczestnicy, którzy otrzymują koperty, nie do końca są nieświadomi faktu, że ktoś zaprosi ich do "The Voice".

- To nie jest tak do końca. Ale na pewno nie wiedzieli, kto ich zaskoczy - wyjaśnia aktorka.

Dla samej Gąsiewskiej "The Voice of Poland" to szansa osobistego rozwoju.

- Jestem mega otwarta na takie projekty, gdzie trzeba od siebie coś więcej, zagadać uczestnika i podpytać o jego życie prywatne. Wydaję mi się, że jestem coraz bardziej śmiała i poszerzam swoje horyzonty - podsumowuje.



