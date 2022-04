Wiktor Dyduła dał się poznać szerszej publiczności uczestnicząc w 12. edycji "The Voice of Poland", gdzie przykuł szczególną uwagę widzów swoją charyzmą, poczuciem humoru, no i oczywiście wokalnym talentem.

Choć ostatecznie w programie zajął 4. miejsce, to nie stanęło mu to na przeszkodzie, by w stu procentach wykorzystać swój rosnący potencjał. Debiutancki singiel Wiktora "Dobrze Wiesz, że Tęsknie" szturmem zawojował większość radiowych list przebojów i był najczęściej słuchanym singlem spośród wszystkich wydanych przez finalistów programu.

Clip Wiktor Dyduła Koło Fortuny

Po debiutanckim singlu, artysta solidnie zabrał się do roboty nad solowym materiałem, czego efektem jest najnowszy singiel "Koło Fortuny". To przebojowa historia o przewrotnym losie, walce o swój sukces i wiarę w sprzyjający los. Utwór napisany i skomponowany przez Wiktora, jest kolejnym, po debiutanckim singlu dowodem na jego duży talent kompozytorski do tworzenia chwytliwych melodii.



To także pierwsza okazja, by ocenić zdolności aktorsko-taneczne Wiktora. Do "Koła Fortuny" powstał bowiem równie energetyczny co sam utwór, teledysk, w którym wokalista pokazuje się widzom w nieco odmienionym, teatralnym wydaniu. Za realizację teledysku odpowiada ekipa WOW Pictures.

Kim jest Wiktor Dyduła?

Wokalista, który zachwycił trenerów na co dzień pracuje w Sopocie jako kelner w jednym z hoteli. Jak sam przyznał w pracy zdarza mu się śpiewać, przez co nazywany jest również "śpiewającym kelnerem".



Warto dodać, że Wiktor posiada kanał na Youtube, na którym publikuje własne covery przebojów. W sieci można posłuchać jego wersji piosenek: Toma Odella, Piotra Szczepanika, Oasis, Dawida Podsiadły, Cleo i Grzegorza Hyżego.



Wokalista próbował też sił w innym programie typu talent show. W 2017 roku pojawił się w programie "Idol", w którym dotarł do drugiego etapu show. "Jest na co patrzeć i co słuchać" - powiedziała mu podczas castingów Ewa Farna.

W "The Voice of Poland" od początku związany jest z drużyną Tomsona i Barona i bezproblemowo przechodzi kolejne etapy. Podczas przesłuchań w ciemno odwrócił trzy fotele. Nie zrobiła tego jedynie Sylwia Grzeszczak, czego szybko pożałowała.

