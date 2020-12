Wiemy, kto wygrał "The Voice of Poland! Krystian Ochman zwycięzcą 11. sezon show!

11. sezon "The Voice of Poland" dobiegł końca. Zwycięzcą programu został Krystian Ochman z drużyny Michała Szpaka! W finale wykonał wokalista ponownie wykonał swój autorski singel "Światłocienie". Tuż przed ogłoszeniem wyników doszło do dziwnej sytuacji, przez co niektórzy z oglądających byli przekonani, że doszło do wpadki w programie.

Krystian Ochman (drugi z prawej) został zwycięzcą "The Voice of Poland" /TVP

Do finału 11. edycji "The Voice of Poland", który ze względu na pandemię koronawirusa, odbył się bez udziału publiczności dotarli: Anna Gąsienica-Byrcyn z drużyny Edyty Górniak , Adam Kalinowski z drużyny Tomsona i Barona, podopieczny Michała Szpaka - Krystian Ochman oraz przedstawiciel ekipy Urszuli Dudziak, czyli Jędrzej Skiba.

Na początek programu uczestnicy z każdej drużyny wykonali po dwa utwory, w tym jeden w parze z trenerem. Edyta Górniak i Anna Gąsienica-Byrcyn zaprezentowały się w wielkim hicie Adele "Rolling In the Deep". Następnie podopieczna trenerki już sama zaśpiewała "One And Only" Jennifer Hudson.



"Mam nadzieję, że spotkasz dobrych ludzi na swojej drodze przygody z muzyką i będziesz miała szczęście" - mówiła Urszula Dudziak. "To było niesamowite. Twoja droga rozwoju w tym programie jest niezwykła" - zachwalał uczestniczkę Michał Szpak.



Tomson i Baron do wspólnego utworu z Adamem Kalinowskim wybrali natomiast utwór "Drive" grupy Incubus. Chwilę później sam uczestnik wykonał utwór Gary'ego Moore'a "Still Got Blues". "Jesteś gotowy iść w świat i nieść dobre słowo" - chwaliła Dudziak wokalistę.

Duet Michał Szpak - Krystian Ochman zdecydował się zaskoczyć widzów i wykonać utwór "My Way" po hiszpańsku. Już bez swojego trenera uczestnik zaśpiewał wielki przebój Madonny "Frozen". "Wkrótce będziesz nazywał się nie tylko Ochman, ale i Achman, bo będziesz słyszał jedynie ochy i achy" - mówił Tomson.

Wideo Michał Szpak i Krystian Ochman-"My way" Finał The Voice of Poland 11

Ostatni duet stworzyli Urszula Dudziak i Jędrzej Skiba, a piosenkę, którą wybrali to "Virtual Insanity" Jamiroquai. W wersji solo uczestnik wybrał utwór "All I Want" Kodaline. "Chciałbym tak lśnić tak jak ty" - mówił Michał Szpak.

Zanim dowiedzieliśmy się, kto pierwszy odpadnie z walki o zwycięstwo, wszyscy uczestnicy wykonali piosenkę Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam gdzie byłem". Następnie decyzją widzów czwarte miejsce w programie zajął Jędrzej Skiba (jako nagrodę pocieszenia otrzymał voucher na biżuterię o wartości 1000 złotych).



Wideo Jędrzej Skiba i Urszula Dudziak-"Virtual Insanity" Finał The Voice of Poland 11

W kolejnym fragmencie programu uczestnicy wykonali utwory w języku polskim. Anna Gąsienica-Byrcyn zaśpiewała "Do kiedy jestem" Kasi Wilk, "Za szkłem" Braci zintepretował Adma Kalinowski, a Krystian Ochman na warsztat wziął "Nie czekaj mnie w Argentynie" Zdzisławy Sośnickiej.

"Wszystko, co robisz jest znakomite. Jesteś divą" - mówiła do Byrcyn Urszula Dudziak. "Wchodzisz w swoją rolę i zmieniasz zasady tego programu. Można się nad tobą rozpływać" - stwierdził Baron po występie Ochmana. Następnie poznaliśmy ścisłych finalistów programu. Trzecie miejsce zajęła Anna Gąsienica-Byrcyn (otrzymała voucher o wartości 2000 złotych).

Ostatnie starcie między Ochmanem i Kalinowskim odbyło się na single uczestników. Ponownie usłyszeliśmy piosenki finalistów - "Światłocienie" Ochmana ( sprawdź! ) oraz "Kamienice" Kalinowskiego ( sprawdź! ). Po krótkiej przerwie przyszła pora na ogłoszenie najważniejszych rozstrzygnięć wieczoru. Zwycięzcą programu został Krystian Ochman. Otrzymał kontrakt płytowy, 50 tys. złotych oraz statuetkę najlepszego głosu w Polsce. Ochman otrzymał też voucher na biżuterię o wartości 5000 złotych (Kalinowski na 3000 zł).



Co ciekawe, widzowie byli przekonani, że na kilkanaście minut przed ogłoszeniem do werdyktu doszło do spektakularnej wpadki Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka trzymała w rękach kartę "Kontrakt fonograficzny dla Krystian Ochman", co sugerowałby, że przypadkiem ujawniła nazwisko zwycięzcy. Po chwili okazało się jednak, że Tomaszewska nie pomyliła się. Kontrakt z wytwórnią Universal otrzymał też Adam Kalinowski, a gwiazda TVP miała w ręku dwie karty.