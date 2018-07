TVP zaprasza na widownię "The Voice of Poland"

Voice Of Poland

Telewizja Polska zaprasza wszystkich fanów "The Voice of Poland" do uczestnictwa w programie w charakterze publiczności.

"The Voice of Poland" startuje już 1 września /Mariusz Grzelak / Reporter

"The Voice o Poland" na antenę Dwójki powraca już 1 września. Tymczasem już w sierpniu możecie zobaczyć na własne oczy występy uczestników i zajrzeć za kulisy produkcji programu.



Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: publicznosc@rochstar.tv. Produkcja zaprasza na widownię osoby indywidualne i grupy zorganizowane. Minimalny wiek: 12 lat. Nagrania odbywać będą się w Warszawie w terminach 1- 4 sierpnia i 30 sierpnia - 1 września.

To wyjątkowa okazja, aby stać się częścią jednego z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce!



Przypomnijmy, że w składzie trenerskim dziewiątej edycji programu "The Voice of Poland" znaleźli się Michał Szpak, Grzegorz Hyży, Patrycja Markowska i Piotr Cugowski.