Przypomnijmy, że według Pudelka TVP nie jest zadowolone z tego, co widzi podczas nagrań programu.

"Między tym jury nie ma w ogóle chemii. Nie rozmawiają ze sobą nawet poza kamerami. Jurorzy zwykle między występami dyskutują, śmieją się, żartują, a tutaj tylko siedzą i cisza" - czytamy. Tym doniesieniom stanowczo zaprzeczyli Steczkowska, Piekarczyk oraz Grzeszczak.

Następnie Pudelek zdecydował się ujawnić, kto może opuścić fotele trenerskie w "The Voice of Poland" i kto jest potencjalnym kandydatem do tej funkcji. Oprócz Sylwii Grzeszczak na wylocie mieliby być Tomson z Baronem.



"Są związani z formatem od wielu lat i ich obecność nie wnosi niczego nowego. Są przewidywalni, momentami wypaleni. Mają natomiast świetny kontakt z dzieciakami, więc na pewno pozostaną w 'The Voice Kids'" - mówi źródło serwisu. Pojawiły się nawet zaskakujące doniesienia, że na ich miejsce producenci próbują ściągnąć Ewę Farną lub Ewelinę Lisowską.



Tomson przerywa milczenie. Jak komentuje plotki o odejściu z "The Voice of Poland"?

Serwis Przeambitni.pl zapytał Tomsona po ćwierćfinale "The Voice of Poland" o pojawiające się plotki.

"Kochani, jeżeli znacie troszeczkę świat i to jak działa prasa i informacja, a tym bardziej dezinformacja, to będziecie rozumieć, że niusy, które dobrze się sprzedają, są przeważnie wyciągnięte z 21 palca, jeżeli ktoś go ma oczywiście" - stwierdził wprost.

"Gdybanie na łamach prasy sprawia, że ludzie myślą, że coś wiedzą, ale nic nie wiedzą. Z programu wyrzucano nas już wielokrotnie w różnych przedrukach i artykułach. Jak się czuje wtedy taki dziennikarz, który najpierw mówi, że kogoś wywalono, a potem ten ktoś siedzi dalej na fotelu..." - dodał i przyznał, że nie zamierza zawracać sobie głowy kolejnymi plotkami.



Głos w sprawie zabrała również w Justyna Steczkowska.

"Nie wyobrażam sobie tego programu bez ich udziału. Są świetni w swojej pracy, to cudowni faceci, bardzo koleżeńscy. Zawsze mają bardzo dobre drużyny, dobrze prowadzą swoich wokalistów i nie wierzę, że nie będzie ich w programie, no chyba że sami podejmą taką decyzję" - mówiła Przemabitni.pl, dodając, że też nie jest łatwo łączyć karierę muzyka z pracą trenera i ten, kto tego się podejmie, będzie musiał pracować o wiele ciężej niż do tej pory.

