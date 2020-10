Tomasz Kammel przykuł uwagę podczas bitew w "The Voice of Poland". "Wygląda jak lokaj"

Nie tylko decyzje trenerów i występy uczestników zwróciły uwagę widzów TVP podczas pierwszego odcinka bitew 11. sezonu "The Voice of Poland". Zrobił to też Tomasz Kammel i... jego białe rękawiczki.

Tomasz Kammel zaskoczył w "The Voice of Poland" /Artur Zawadzki / Reporter

Pandemia koronawirusa - co wydaje się oczywiste - wpłynęła na to, jak w tym roku wygląda "The Voice of Poland".

Reklama

Podczas przesłuchań w ciemno nie wpuszczono na plan produkcji publiczności (oklaski i śmiech dodawane były w montażu) - w nagraniach brali udział więc jedynie trenerzy, uczestniczy oraz ich bliscy.

Część ekipy została zabezpieczona (Kinga Kujawska, wypuszczająca ludzi na scenę, miała rękawiczki oraz przyłbicę). Specjalną szybą oddzieleni zostali też Tomson i Baron, co jednak w przypadku ich ciągłego kontaktu, wychylania się i odwracania fotela było i jest zabezpieczeniem bardziej symbolicznym, będącym powodem do żartów internautów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urszula Dudziak o przepisie na sukces TVP

Na etap bitew publiczność została wpuszczona, jednak każdy na widowni był zobowiązany do noszenia półprzyłbicy.

Podczas pierwszych występów stojący obok uczestników Tomasz Kammel starał się - w przeciwieństwie do bitew w innych edycjach "The Voice of Poland" - nie podnosić ich rąk w geście zwycięstwa. Podczas trzeciego występu na rękach prowadzącego pojawiły się natomiast... białe rękawiczki jednorazowe.

"Dziewczyny, lepiej żeby dotknął was Kammel niż COVID" - stwierdził w trakcie programu, czym rozbawił część widowni.

"Kammel ma rękawiczki, jak lokaj", "Kammel w tych rękawiczkach wygląda jak faceci z domu pogrzebowego" - pojawiły się komentarze.

Sam prezenter na swoim Instagramie napisał: "Bezpieczeństwo ponad wszystko. Oglądaliście wczoraj? Jak oceniacie bitwy?".

Pod jego postem pojawiły się też pytania, czy zmieniał wspomniane rękawiczki przy każdej występującej na scenie parze, jednak sam zainteresowany nie odpowiedział.