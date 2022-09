W ostatnich odcinkach "The Voice of Poland" zaprezentowali się wokaliści i wokalistki z województwa śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z Małopolski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Tomson: "Wokalistom trzeba patrzeć w oczy" INTERIA

Widzowie TVP wściekli. "The Voice of Poland, czy Voice i reszta świata?"

W programie pojawiła się m.in. 23-letnia Kristina Dutchak z Ukrainy. Wokalistka mieszkała we Lwowie, gdzie utrzymywała się dzięki występom w restauracjach, podczas wesel i eventów. Z koleżankami z zespołu Ladies Trio, śpiewa jazz, swing i bluesa. Dziewczyna na swoim koncie ma też udział w Ukraińskiej wersji programu.

Kristina podczas castingu zaśpiewała piosenkę "All I Wanna Do Is Make Love You" Heart. Wokalistka występowała w zespole z dwiema koleżankami i opowiedziała swoją historię o ucieczce przed wojną. Po jej słowach jurorzy ledwo powstrzymywali łzy.

Reklama

Wideo Христина Дутчак "Strange birds" - выбор вслепую - Голос страны 7 сезон

"Jak słyszę tę muzykę, to staję się innym człowiekiem" - skomentował Piekarczyk po tym, jak wokalistka zaśpiewała fragment utworu ludowego. Swoje fotele odwórcili Lanberry, Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska, a uczestniczka wybrała na swojego trenera wybrała tę pierwszą.

W sieci pojawiło się wiele głosów na temat tego, że polscy wokaliści mają w programie mniejsze szanse.

"Ten program nazywa się 'The Voice of Poland', czy 'Voice i reszta świata'?", "Gdyby to był program 'The Voice of Europa', to rozumiem", "Nie powiem, głos piękny. Tylko w tle wojna, o której nie powinno się mówić. Przynajmniej nie w takim programie" - piszą widzowie TVP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lanberry o swoim udziale w Eurowizji: Moja propozycja skłaniała się w stronę zabawy Newseria Lifestyle