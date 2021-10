"The Voice of Poland": Veronika Moloshna i Małgorzata Chruściel rozpalą parkiet [WIDEO]

Voice Of Poland

Do sieci trafiła nowa zapowiedź ostatnich bitew w "The Voice of Poland". Wielki przebój Jennifer Lopez - "Let’s Get Loud" wykonają Veronika Moloshna i Małgorzata Chruściel. Uczestniczki porwą swoją trenerkę do tańca.

Uczestniczki porwały Sylwię Grzeszczak do tańca /TVP