"The Voice of Poland": Urszula Dudziak zdradza przepis na sukces

"Nie przejmujcie się wzlotami, bo to jest pokarm dla ego" - mówi jedna z najbardziej znanych polskich artystek jazzowych na świecie. Urszula Dudziak w "The Voice of Poland" podzieliła się sposobem na zrobienie kariery muzycznej.

Urszula Dudziak, trenerka emitowanej właśnie jedenastej edycji "The Voice of Poland" jest idealnym przykładem, że pokora, wytrwałość oraz ciężka praca poparta talentem są sposobem na odniesienie sukcesu.

Artystka wydała ok. 50 płyt i została okrzyknięta Śpiewaczką Roku 1979 przez Los Angeles Times. Przez lata zagrała niezliczoną liczbę koncertów m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Artystka występowała m.in. na legendarnej scenie Carnegie Hall i śpiewała z ikonami światowego jazzu.

Podczas nagrań bitew, drugiego etapu talent show TVP2, Urszula Dudziak zdradziła uczestnikom jak powinno budować się muzyczną karierę, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.



"Jeśli chodzi o show-biznes i karierę - są wzloty i upadki. Nie przejmujcie się za bardzo wzlotami, bo to jest genialny pokarm dla ego. Doły - może na chwilkę ale zaraz wychodźcie z nich. Najlepszy jest kojący bardzo potrzebny balans" - zdradziła w "The Voice of Poland".

W swojej wypowiedzi trenerka "The Voice of Poland" przyznała także, że bardzo obawiała się bitew, które startują już w najbliższa sobotę.

"Tego momentu zawsze się bałam. Muszę się przyznać, że wczoraj miałam problem i prawie w ogóle nie spałam bo wiem, jakie to jest ważne" - wyznała Urszula Dudziak.

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę o godzinie 21:00 w TVP2 na muzycznym ringu zmierzą się duety z drużyn Urszuli Dudziak, Edyty Górniak, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona z Afromental. Podobnie jak w poprzednich latach trenerzy będą mogli podkradać sobie uczestników.