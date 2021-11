Przypomnijmy, że w składzie trenerskim 12. sezonu "The Voice of Poland" zasiadają: Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska oraz Sylwia Grzeszczak (debiut w tej roli). Z programem pożegnali się: Michał Szpak, Urszula Dudziak i Edyta Górniak.

Niemal od początku tegorocznej edycji widzowie krytykują i kwestionują decyzje trenerów oraz ich zachowanie. Najmocniej dostaje się Sylwii Grzeszczak za jej wypowiedzi, a w ostatnim czasie sporo dyskusji wywołują werdykty Marka Piekarczyka.

Według Pudelka TVP nie jest zadowolone z tego, co widzi podczas nagrań programu.

"Między tym jury nie ma w ogóle chemii. Nie rozmawiają ze sobą nawet poza kamerami. Jurorzy zwykle między występami dyskutują, śmieją się, żartują, a tutaj tylko siedzą i cisza" - czytamy.



Tym doniesieniom stanowczo zaprzeczyli Steczkowska, Piekarczyk oraz Grzeszczak.

"Są takie środki masowego rażenia, elementy środków masowego rażenia, które my uważamy za chwasty. A nawozem dla tych chwastów jest czasami coś, co powiemy, albo coś, co się wydarzy. Jest to interpretowane w negatywny sposób. My byśmy chcieli, aby na nawozie naszych tekstów wyrosły warzywka, kwiaty, zioła, a tu wyrastają chwaściory. I które się żywią sensacją, jakimiś negatywnymi emocjami. Ja myślę, że wystarczy już negatywnych emocji w Polsce. Bądźmy pozytywni, kochajmy się, nie dzielmy ludzi na fanów Sylwii, Marka i jakieś dziwny konflikty, których nie ma. To jest jakieś napuszone, fałszywe i sztuczne" - stwierdził Piekarczyk w rozmowie z Przeambitni.pl

"Bywają uczciwe, bywają rzetelne, ale bywają też mega nierzetelne, a czasem nawet ponosi ich fantazja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością... Dlatego chciałam wam napisać kilka prawdziwych słów o tym jak jest. Nieprawdą jest, że Sylwia kłóci się z Markiem, nieprawdą jest, że nie rozmawiamy ze sobą w programie i nie mamy ze sobą dobrych relacji. Jest wręcz odwrotnie" - komentowała natomiast Justyna Steczkowska.



TVP szuka nowych trenerów? Zaskakujące nazwiska

Tym razem Pudelek zdecydował się ujawnić, kto może opuścić fotele trenerskie w "The Voice of Poland" i kto jest potencjalnym kandydatem do tej funkcji. Oprócz Sylwii Grzeszczak na wylocie mieliby być Tomson z Baronem.

"Są związani z formatem od wielu lat i ich obecność nie wnosi niczego nowego. Są przewidywalni, momentami wypaleni. Mają natomiast świetny kontakt z dzieciakami, więc na pewno pozostaną w 'The Voice Kids'" - mówi źródło Pudelka.

Warto dodać, że podobnego manewru próbowano już w dziewiątej edycji, kiedy również próbowano odświeżyć skład trenerski i podziękowano członkom Afromental. W tym czasie trenerami zostali Piotr Cugowski oraz Grzegorz Hyży, którzy jednak po sezonie pożegnali się z programem. Tomson i Baron wrócili na stanowiska w 10. sezonie i doprowadzili do zwycięstwa Alicję Szemplińską.

Kto miałby zastąpić trenerów? Padają nazwiska Ewy Farnej i Eweliny Lisowskiej. "Produkcja planuje zaprosić do rozmów Ewę Farną oraz Ewelinę Lisowską. Ich piosenki są chętnie puszczane w radio, co przekłada się na popularność. Z całą pewnością przyciągnęłyby przed ekrany młodych widzów" - czytamy.

Zwłaszcza Ewa Farna wydaje się być zaskakującym i nieco niewiarygodnym kierunkiem, gdyż wokalistka w ostatnich miesiącach krytykowała Telewizję Polską oraz rządzących (kpiła z dotacji dla TVP, wspierała Strajk Kobiet). W jej zwrotce w ramach #Hot16Challenge2 zdradziła natomiast, że odrzuciła propozycję występu na sylwestrze TVP.