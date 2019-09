"The Voice of Poland": Tadeusz Seibert w show TVP. To była miłość Margaret

Voice Of Poland

"Jak zobaczyłam, że to jesteś ty, tak mi serce zabiło" - powiedziała zaskoczona Margaret tuż po tym, gdy na scenie zaśpiewała dawna, niespełniona miłość trenerki "The Voice of Poland", Tadeusz Seibert.

Tadeusz Seibert spróbował swoich sił w dziesiątej edycji "The Voice of Poland" /Waldemar Kompała /TVP

Jednym z uczestników sobotniego odcinka dziesiątej, jubileuszowej edycji muzycznego show TVP2 będzie Tadeusz Seibert, który na co dzień uczy śpiewu w swojej szkole wokalnej. Okazuje się, że największa pasja Tadeusza - muzyka - przed laty skrzyżowała jego drogi z Margaret, obecną trenerką "The Voice of Poland".

"Historia jest taka, że razem jeździliśmy na wszystkie festiwale. Myśmy trochę razem zaczynali" - zdradziła Margaret.

Wyznanie trenerki bardzo zaintrygowało Michała Szpaka, Kamila Bednarka oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental, którzy postanowili dowiedzieć się więcej na temat relacji Margaret z Tadeuszem Seibertem.

"Ja lat dziesięć, no... jedenaście. Tadzik też jedenaście. Tadzik wtedy był zainteresowany innymi dziewczynami a ja byłam Tadzikiem. Ja go chciałam on mnie nie chciał!" - opowiedziała z nostalgią Margaret.

Występ Tadeusza Seiberta spodobał się wszystkim trenerom muzycznego show. Do czyjej drużyny zdecyduje się pójść uczestnik? Wybierze Margaret czy znów da jej kosza?

Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2. Podobnie jak przed tygodniem, widzowie będą mogli zobaczyć aż trzy odcinki muzycznego show Dwójki.



