"The Voice of Poland" wkroczył w decydującą fazę, czyli w odcinki na żywo. Podczas ćwierćfinału na scenie pojawiło się 12 uczestników, a do dalszego etapu awansowało ośmiu z nich - odpadł jeden uczestnik z każdej drużyny. Po występie każdej drużyny o awansie jednego z uczestników decydowali widzowie, natomiast drugi przechodził dalej po wyborze trenera.

W drużynie Justyny Steczkowskiej najwięcej głosów od telewidzów zdobyła Marta Burdynowicz z piosenką "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu" (w oryginale utwór wykonywała Katarzyna Łaska - sprawdź! ).

Trenerka miała duże rozterki, kogo zabrać do dalszego etapu - Monikę Wiśniowska-Basel czy siostrzany duet Paulinę Szymlek i Adriannę Owczarzyk.

"Nie wiem, kogo mam wybrać. Nie możesz wybrać za mnie?" - mówiła Steczkowska do prowadzącego Tomasza Kammela. "Bardzo mi przykro, ale też się z tym męczę" - stwierdziła i postanowiła przepuścić dalej Wiśniowską-Basel.

Po programie Paulina Szymlek i Adrianna Owczarzyk na Instagramie postanowiły skomentować swój udział w show TVP.



"Nadszedł koniec naszej przygody w The Voice Of Poland. Dziękujemy wszystkim Wam, którzy nas wspieraliście i wysyłaliście SMSy. Wasze wsparcie, telefony, wiadomości to coś, co utwierdza nas w przekonaniu, że warto tworzyć dalej. Przed programem grałyśmy głównie w kameralnych przestrzeniach. Zatem, jak się pewnie domyślacie, program VOP był dla nas prawdziwym skokiem na głęboką wodę. Nie utonęłyśmy w niej, a jedynie przepłynęłyśmy na swój bezpieczny brzeg, na którym znowu czekają nasze gitarki, otaczająca natura, wspólne tworzenie. Dziękujemy uczestnikom za stworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i gratulujemy WSZYSTKIM, którym udało się przejść dalej" - napisały siostry.

W pierwszej kolejności podziękowały swoim mężom, a także m.in. Justynie Steczkowskiej.

"Pani Justyno, dziękujemy, że pozwoliła nam Pani wyrażać siebie na scenie. To był zaszczyt poznać Panią na żywo, posłuchać rad, pośpiewać" - napisały.

"To był nasz ostatni występ w programie, ale nasza muzyczna podróż będzie dalej trwać. Każdy utwór był dla nas wyzwaniem, kolejną lekcją, refleksją. Ogromnie cieszymy się, że dotarłyśmy do ćwierćfinału The Voice Of Poland. Dziękujemy Wam za wsparcie, które uskrzydlało nas w każdym etapie" - zapowiedziały w kolejnym wpisie siostry, publikując swój występ w piosence "Orła cień" Varius Manx.