"Każdy dźwięk, który wydobywasz z siebie, jest tak ważny. Cały czas mówiłam tylko: 'ale mega, ale pięknie'. Jesteś czarodziejem dźwięku. Wybierz mnie naprawdę, będziesz zdobywał ludzi" - chwaliła. "Nie skopałeś własnej interpretacji" - mówił Rafałowi Kozikowi podczas przesłuchań w ciemno Marek Piekarczyk, kiedy wykonał utwór "Bo jesteś ty" Krzysztofa Krawczyka.



Od tamtego czasu Kozik w każdym etapie zachwycał trenerów i publiczność. W odcinkach na żywo przechodził dzięki głosom widzów, bezproblemowo dochodząc do półfinału.



"The Voice of Poland" - piosenka Rafała Kozika

W sobotnim półfinale uczestnicy zaśpiewają dwie piosenki: przygotowaną na potrzeby programu i cover. Do finału awansuje czterech najlepszych.

Rafał Kozik zaprezentuje przed trenerami i widzami utwór "Zimny front", do którego tekst napisali Luna i Damian Skoczyk. Autorami muzyki są Patryk Kumór, Jan Bielecki i Rafał Kozik.

"The Voice of Poland": Kim jest Rafał Kozik?

Rafał Kozik na co dzień zajmuje się studiowaniem kierunku zarządzanie jakością, a ponadto pracuje jako specjalista ds. jakości w firmie produkującej elementy karbonowe.

Przygodę z muzyką zaczął przez przypadek w szkole. Następnie zaczął wyjeżdżać na konkursy wokalne. W 2016 roku wystąpił w programie "Must Be The Music", gdzie zaśpiewał "How Deep Is Your Love" Calvina Harrisa i Disciples i przeszedł etap castingowy.

Kozik występuje również ze swoim zespołem na weselach i imprezach rodzinnych.