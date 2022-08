Do sieci trafił trwający minutę zwiastun 13. edycji "The Voice of Poland", w którym nastąpiła prezentacja trenerów. Choć jeszcze podczas trwania poprzedniej odsłony nieoficjalnie mówiło się o prawdziwej rewolucji w składzie trenerskim, ostatecznie nastąpiła tylko jedna zmiana.

Fani w komentarzach dopytują, co to za piosenka wykorzystana w wideo. W zwiastunie możemy usłyszeć utwór "Let the Music Play" w wykonaniu brytyjskiego wokalisty Clementa Marfo, lidera nieistniejącej już grupy Clement Marfo & The Frontline.

"'Urodzony, by zabawiać' - to najlepszy sposób na opisanie Clementa Marfo. Uniwersalny, multiutalentowany artysta" - czytamy w jego opisie na Facebooku.

"Napisałem tę piosenkę podczas dochodzenia do siebie po utracie bliskiego przyjaciela. Kiedy siedziałem w ciemności, szukając odpowiedzi, zdecydowałem się przekształcić mój ból w sztukę" - tak Clement Marfo mówi o "Let the Music Play".

Sylwia Grzeszczak potwierdziła odejście z "The Voice of Poland"

Krytykowana przez widzów Sylwia Grzeszczak ( sprawdź! ) odeszła z programu ze względu na zobowiązania zawodowe. Wokalistka uznała, że praca nad nową płytę zajmują zbyt dużo czasu i nie będzie w stanie powiązać jej z rolą trenera.

Swój udział w 13. sezonie "VOP", jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem składu trenerskiego, potwierdziła Justyna Steczkowska.



Lanberry nowym trenerem. Kolejna próba odmłodzenia składu

Ostatecznie w składzie - mimo plotek - pozostali Tomson z Baronem z grupy Afromental oraz Marek Piekarczyk, wieloletni wokalista TSA, legendy polskiego heavy metalu. Do zespołu trenerskiego dołączyła natomiast Małgorzata Uściłowska, czyli Lanberry ( posłuchaj! ). To kolejna próba odmłodzenia składu jury i przyciągnięcia młodszych widzów przed telewizory.

"Prawie 10 lat temu poszłam do tego programu, bo bardzo chciałam, aby świat poznał moje muzyczne dzieci, niestety się nie udało, ale ja niezrażona porażką, z pewną determinacją i konsekwencją szłam w to dalej, no i wylądowałam tutaj" - mówiła Lanberry w "Pytaniu na Śniadanie".

"Będę [trenerem] trochę szalonym, spontanicznym przede wszystkim. Zależy mi naprawdę na tym, aby mój reakcje były autentyczne, bo co w sercu to na dłoni. Zostałam cudownie i ciepło przyjęta przez ekipę, więc róbmy to, działajmy, uruchomimy te lawinę i znajdziemy ten jeden głos" - podsumowała Lanberry.



Kim jest Lanberry?

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to 35-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ma na koncie utwory: "Plan awaryjny", "Ostatni most" i "Piątek", które zdobyły sporą popularność w serwisie YouTube (miliony odsłon na YouTubie). Niewielu wie, ale to ona jest współautorką m.in. "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel, czy "Superhero" Viki Gabor. Oznacza to, że aż dwie piosenki, które współtworzyła, zwyciężyły na Eurowizji Junior.

Uściłowska wie, jak wygląda program od kuchni, bo sama próbowała w nim swoich sił - było to w trzeciej edycji, ale nie zawojowała w nim długo i odpadła na etapie przesłuchań w ciemno, gdyż nie odwrócił się żaden z trenerów (w składzie byli wówczas Marek Piekarczyk, Baron i Tomson, Edyta Górniak oraz Maria Sadowska). Zdaniem wielu, był to jeden z największych błędów tamtej odsłony.

"Jesteś niesamowicie utalentowana" - komentował Piekarczyk.

"Jak się spotkamy następnym razem w 'Voice of Poland', to u nas w drużynie będziesz miała tron ze złotego czego?" - zaplątał się z komplementami Baron.

