"The Voice of Poland": Natalia Zastępa i Martyna Kasprzycka w przeboju Anny Jantar

Dwie młode wokalistki wielki przebój Anny Jantar "Nic nie może przecież wiecznie trwać". Bitwę dużo bardziej zadowolona zakończyła Natalia Zastępa, która przeszła do dalszego etapu programu.

Natalia Zastępa znana z pierwszej edycji "The Voice Kids" i Martyna Kasprzycka były pierwszymi podopiecznymi Michała Szpaka, które stanęły do bitwy w "The Voice of Poland".

Ich trener wybrał dla nich słynną piosenkę Anny Jantar "Nic nie może przecież wiecznie trwać" w nieco zmienionej aranżacji.

Wydawało się, że Kasprzycka zdominowała swoją konkurentkę, jednak zupełnie innego zdania był Michał Szpak.

"Każda z was pokazała swoje możliwości, była intrygująca. To trudny wybór, tu nie było lepszej czy gorszej, jesteście na jednym poziomie" - mówił Szpak, który postawił na Natalię Zastępę, z racji jej bardzo oryginalnego głosu.

Widzowie taką decyzję Szpaka przyjęli z lekkim zaskoczeniem, uznając Martyną Kasprzycką za lepszą.



Natalia Zastępa i Martyna Kasprzycka w "The Voice of Poland". Zobacz występ: